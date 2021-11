Vinculan a hija de "El Mencho" con plagio a marinos

- Laisha Michelle Oseguera González, hija de "El Mencho", y su pareja sentimental, Christian Fernando Gutiérrez Ochoa, ordenaron el secuestro de dos elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que fueron privados de la libertad la noche del lunes y son buscados por aire y tierra por el Ejército, Marina y la Guardia Nacional en varias zonas de Jalisco y Nayarit.

Fuentes del gobierno federal indicaron que la desaparición de los elementos podría ser en represalia por la reaprehensión de Rosalinda González Valencia, esposa del michoacano Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", que ocurrió un par de horas antes del secuestro de los marinos.

Se trata de una secretaria y un chofer de la Marina, quienes fueron levantados el lunes cuando se encontraban dentro de una camioneta Jeep en el estacionamiento de una tienda de autoservicio esperando a su mando, en el municipio de Zapopan.

Hasta el cierre de esta edición, el Ejército, Marina, Guardia Nacional y la Coordinación Nacional Antisecuestro mantenían el operativo de búsqueda de los elementos. Como parte de los trabajos de inteligencia, identificaron que los celulares de ambos estuvieron prendidos por última vez hasta las 22:49 horas de la noche del pasado lunes.

De acuerdo con fuentes federales, uno de los teléfonos fue ubicado en una comunidad de Santiaguito, perteneciente al municipio de Amatitlán, cerca del estado de Nayarit; el segundo dispositivo fue localizado, a través de tecnología satelital, en la comunidad del Fresno, en Zapopan, Jalisco, cerca del plantel del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores.

El vehículo que tripulaban los dos elementos fue localizado en calles de la colonia El Campanario, a unos 19 kilómetros de donde fueron abordados por un grupo armado. Se trata de un Jeep Wrangler blanco que fue localizado la noche del martes por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública; la unidad fue procesada por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

El martes, autoridades federales habían descartado que el secuestro de los marinos estuviera vinculado con la detención de Rosalinda González Valencia, debido a que la Marina-Armada de México no participó en el operativo de aprehensión. Laisha Michelle Oseguera González es señalada por autoridades de seguridad federal de ser la hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y la responsable del secuestro de los marinos.



Día de operativos

A lo largo del miércoles las fuerzas federales llevaron a cabo cuatro cateos en diversos inmuebles, uno de ellos ubicado en el fraccionamiento residencial Parque Virreyes de Zapopan. Oficialmente no se informó sobre los motivos o sobre personas detenidas que pudieran estar relacionadas con el secuestro del personal de Marina.

El primer operativo ocurrió aproximadamente a las 6:00 horas, cuando elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ingresaron al fraccionamiento Lomas Acueducto, en Zapopan, e impidieron el acceso incluso a las personas que laboran en el lugar. Un helicóptero de la Marina sobrevoló la zona mientras los elementos se desplegaron en el interior y salieron casi tres horas después; en el operativo participaron alrededor de 20 vehículos de las distintas dependencias.

Más tarde, otro nutrido grupo de elementos se desplegó en zonas aledañas a este punto, como el fraccionamiento Virreyes y la zona de Andares. De acuerdo con información extraoficial, se han cateado al menos tres fincas de personas que podrían estar vinculada a El Mencho y se mantienen vigiladas otras en espera de las órdenes de cateo respectivas.

Hasta la tarde de este miércoles, personal militar continuaba desplegado por dicha zona del área metropolitana de Guadalajara.

Por su parte, las autoridades locales se han mantenido a la expectativa, pues no participan en los operativos. De acuerdo con el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, desde el martes se han modificado las rutinas de patrullaje de todas las corporaciones para intentar prevenir alguna reacción por parte del grupo delictivo. En tanto, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, está en Mérida promocionando a Jalisco en el Tianguis Turístico y no se ha pronunciado sobre lo que ocurre en la ciudad.