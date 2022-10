Vinculan a proceso a 2 exfuncionarios más por colapso de L12

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Luego de una larga audiencia que terminó alrededor de las 4 de la mañana de este lunes, otros dos ex funcionarios del Proyecto Metro de la Línea-12 fueron vinculados a proceso, el, los imputados fueron; el exdirector responsable de obra de construcción, Guillermo "N" y al exsubdirector de obra civil, Héctor "N", por el desplome de los vagones.

El juez de control los vinculó por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad. Sin embargo, seguirán su proceso en libertad.

Una vez concluida la audiencia, el asesor jurídico de 13 víctimas Teófilo Benítez, sostuvo que "vamos a seguir con la búsqueda de la verdad, de que las víctimas obtengan justicia, que los culpables sean detenidos y que las leyes de verdad actúen en favor de los afectados, porque debe haber justicia para ellos y los culpables de falta de mantenimiento y por la deficiente construcción paguen, que ya no sigan defendiéndolos, que ya no sigan cuidándolos y protegiéndolos".

Hasta el momento son 10 los exfuncionarios vinculados a proceso por la tragedia.