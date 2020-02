Vinculan a proceso a 9 custodios involucrados en fuga de reos

En continuación de audiencia inicial, el juez de Control de la Unidad de Gestión Judicial 12, Joel de Jesús Garduño Venegas, determinó vincular a proceso a 9 custodios del Reclusorio Sur, a quienes calificó como coautores materiales de la fuga de tres integrantes del cártel de Sinaloa, el pasado 29 de enero, por lo que permanecerán al interior del Reclusorio Oriente.

De acuerdo con información de agencias, el juzgador señaló que no necesitaba de un testigo presencial para comprobar un "concierto" y "reparto de roles" en cada uno de los imputados, pues de haber actuado conforme al protocolo establecido, la fuga se hubiera frustrado.

Comentó que entre los argumentos de las defensas pudo atisbar que las partes intentaban sorprender al órgano jurisdiccional en una etapa que no correspondía.

"No se trata de sorprender al órgano jurisdiccional... Pretenden verse favorecidos y es inaceptable en una etapa posterior", dijo.

En total, son 11 los custodios vinculados a proceso por la fuga del operador de los hijos de El Chapo e integrantes del cártel de Sinaloa.