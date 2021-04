Vinculan a proceso a "El Fabián" por asociación delictuosa

Por el delito de asociación delictuosa, un juez de control del Tribunal Superior de Justicia Local vinculó a proceso a "El Fabián de la Ronda 88", luego que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) entregara pruebas suficientes para que el togado decidiera continuar con el proceso legal contra uno de los delincuentes más buscados en la capital.

Luego de que la defensa de Fabián "S" solicitó la duplicidad del término constitucional y que el juzgador calificó como legal la detención del sospechoso, durante la continuación de la audiencia de orden de aprehensión, el individuo recibió la prisión preventiva justificada como medida cautelar, con un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Fabian Solís, alias "Fabian de la Ronda 88" es considerado por las autoridades locales como uno de los 10 delincuentes más buscados y peligrosos de la metrópoli.

También es identificado por las autoridades locales como uno de los principales generadores de violencia en la Ciudad de México, incluso era uno de los objetivos prioritarios.

Su zona de influencia, según el más reciente mapa delictivo realizado por la policía capitalina, son las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, donde se disputaba el control de la venta de drogas al menudeo, la extorsión y el derecho de piso a La Unión Tepito, y recientemente se estaba extendiendo a Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuajimalpa, lo que dejó 12 homicidios dolosos de diciembre pasado a la fecha.

Fabián "S" es imputado de los delitos de asociación delictuosa, narcomenudeo, extorsión y homicidio dolosos, por la pugna que sostiene con las células de La Unión Tepito.

Ordenó el homicidio de por lo menos seis personas durante este primer trimestre del año, todos supuestos vendedores de drogas al menudeo que operaban en Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

La investigación de la policía preventiva para detener al sospechoso inició en enero pasado, y aunque se realizaron, por lo menos tres cateos en casas de seguridad, principalmente en la Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, no detuvieron.

Sin embargo, el seguimiento que le hacían las autoridades permitió establecer que gustaba de pasar fines de semana con su familia en lugares como Tequesquitengo o Temixco, en Morelos; Acapulco, Guerrero, y Tecolutla, Veracruz, lo que permitió que los agentes asignados a su captura lo ubicara en Acapulco, donde estaba con dos de sus principales colaboradores —que se dieron a la fuga— y su familia, quienes no están involucrados en los negocios ilícitos, por lo que fueron liberados.

La captura de Fabián "S" se dio en un lugar público, por lo que no fue necesario detonar un solo disparo. El imputado tampoco opuso resistencia, y una vez que se dio cuenta que estaba acorralado, se rindió y se entregó a las autoridades. Fue llevado al Reclusorio Oriente y en las siguientes horas se definirá su situación jurídica.

--Los más buscados

A principios de año, "El Fabián de la Ronda 88" figuraba entre los tres más buscados por la actual administración y, según las autoridades, estaba a la altura de "El Lunares", principal operador de la estructura financiera de La Unión Tepito y del decano del tráfico de la drogas en la Ciudad de México, "Don Agus", quien recientemente fue capturado.

En esta lista destacan "El Chori", "El Dylan" y "El Huguito", quienes operaban para La Unión Tepito y siguen bajo las órdenes de "El Betito", pues a ellos se les atribuyen las agresiones recientes, ya que buscan controlar todo el mercado ilegal de drogas y extorsión de manera uniforme en la Ciudad.

Sostienen una guerra con distintas células en el zona sur y oriente de la capital, con "Los Rodolfos", en Xochimilco, y contra "Los Zamoranos" y "Cenobios" en Magdalena Contreras, así como con "El Valente", en Tlalpan, donde se sabe, hasta el momento, La Unión Tepito no tiene tanta fuerza.