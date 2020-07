Vinculan a proceso a "El Jordan" por el asesinato de 27 en anexo

Jesús Emmanuel, "El Jordan", de 24 años de edad, quien habría sido detenido el pasado 20 de junio junto con la madre de José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", y liberado al igual que ella, este lunes fue vinculado a proceso penal por el homicidio de 27 personas y tentativa de homicidio en contra de seis personas más registrado en el ataque al anexo "Recuperando mi Vida", de Irapuato.

De acuerdo a la teoría de la Fiscalía General del Estado (FGE), "El Jordan" ingresó al anexo el 1 de julio con dos hombres más, donde buscaban a una persona de nombre Francisco, y al no encontrarlo y no obtener información de su paradero, dispararon en contra de 30 internos y tres celadores.

La juez de control Yolanda Frausto encontró datos de prueba suficientes aportados por la Fiscalía para acreditar la probable participación del imputado del delito de homicidio doloso calificado con agravantes por la privación de la vida de 27 personas y la tentativa de homicidio de otras seis, por lo que ordenó la prisión preventiva oficiosa en su contra y decretó un plazo de cuatro meses a la Fiscalía para la investigación complementaria. Jesús Emmanuel permanecerá recluido en el Cereso de Irapuato.

La entrevista de uno de los sobrevivientes del atentado al centro de rehabilitación resultó convincente para la juzgadora, por haber reconocido mediante fotografías a Jesús Emmanuel como una de las personas que entraron al anexo y dispararon. La FGE tenía en sus archivos la imagen de "El Jordan" por formar parte en otra carpeta de investigación.

La defensa aportó datos de prueba, entre ellos dos videos para tratar de establecer que su defendido se encontraba en un lugar distinto al momento del atentado en el anexo, pero no se pudo lograr su autenticidad.

La Fiscalía General del Estado colocó una imagen de Emmanuel en Twitter y dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva en su contra como uno de los imputados en el múltiple homicidio registrado en el anexo de Irapuato.

De ser encontrado culpable, "El Jordan" podría alcanzar la pena máxima de 60 años de prisión establecida en el Código Penal del estado de Guanajuato.

Conforme a los datos de prueba, testigos de la masacre lo identifican como un hombre con el pelo de color azul que irrumpió en el anexo con dos individuos más, y que después de cometer el crimen, regresó a Celaya a la barbería en la que trabajaba y se tiñó el cabello de otro tono.

El pasado 28 de junio, Jesús Emmanuel se libró de ser vinculado a proceso penal por el delito de narcomenudeo, en la misma causa penal que se seguía en contra de María Eva, mamá de ´El Marro´ y tres personas más, luego de que la FGE no aportó datos de prueba suficientes para acreditar su probable participación en el hecho, por lo que todos ellos salieron libres.

Tres días después, según la imputación de la Fiscalía, supuestamente habría privado de la vida a los moradores del anexo de la comunidad de Arandas, de Irapuato.

Los dos individuos que presuntamente participaron con Jesús Emmanuel en la masacre, también detenidos, fueron puestos a disposición de un juez de distrito por otros delitos de índole federal; en tanto que la FGE obtiene las órdenes de aprehensión en su contra por el multihomicidio.