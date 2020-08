Vinculan a proceso a "El Marro"

Ciudad de México.- José Antonio "N", a quien la Fiscalía General de la República (FGR) identifica como líder del cártel Santa Rosa de Lima, fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de robo de combustible. Durante una audiencia realizada ayer, el hombre pidió recibir un trato justo.

De acuerdo con el diario Reforma, "El Marro" dijo al Juez: "No hice nada a nadie, que se me trate como una persona, sí hice lo que hice o no lo hice es otra cosa, que no se me tenga aislado, no soy indisciplinado, si se puede señoría, es lo que quería manifestar".

Un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, vinculó a proceso a José Antonio "N", dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y dos meses de plazo para que la FGR concluya las investigaciones para demostrar que es culpable del delito que le imputan.

La vinculación a proceso se hizo bajo la clasificación jurídica de: "Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer hechos punibles en materia de hidrocarburos, previsto y sancionado en los artículos 2, fracción IX y 4, fracción I, inciso a) (funciones de administración, dirección o supervisión), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada", se detalló.

Junto con él, también fueron vinculados a proceso por secuestro las otras cinco personas que fueron detenidas en el operativo de hace una semana las cuales se encuentran recluidas en el penal de Puentecillas, en la capital de Guanajuato, pues ellos, a diferencia del "Marro", no enfrentan delitos federales.

La Fiscalía del Estado tendrá un periodo de cuatro meses para complementar su investigación contra Yépez y sus cómplices.