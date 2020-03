Vinculan a proceso a exsecretario de Turismo de Morelos

Jaime Álvarez Cisneros, exsecretario de Turismo en el primer trienio del gobierno de Graco Ramírez (2012-2018), quedó imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y el juez correspondiente le impuso también medidas cautelares como no salir del país, ni acercarse a la Secretaría de Turismo. Álvarez acompañó a Graco Ramírez en campaña pero en los comicios de 2018 lideró la campaña del PAN al gobierno de Morelos.

En los elementos de prueba presentados por la Fiscalía Anticorrupción se encuentran documentos que acreditan pagos autorizados por Álvarez Cisneros, por más de por más de 12 millones de pesos para la presentación de los cantantes Emmanuel y Mijares en la Arena Teques, sur del estado, el 17 de Mayo del 2014. Con ese pago, sustentó la Fiscalía especializada, Álvarez cometió daño al patrimonio del gobierno de Morelos.

El caso del extitular de Turismo forma parte de un abultado expediente que integró el gobierno de Cuauhtémoc Blanco para acreditar presuntos desvíos de recursos por más de 100 millones de pesos en la anterior administración de Graco Ramírez, mediante el sobre costo en la contratación de artistas como Sting, Emanuel y Mijares, así como Marco Antonio Solis "El Buki".

La investigación se mantiene en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y a medida que avanza surgen constancias que robustecen la hipótesis de que el exgobernador, su esposa Elena Cepeda y colaboradores cercanos como Nina Serratos obtuvieron jugosos dividendos con la contratación de artistas "taquilleros", a través de la empresa "Magnos", asegura Gerardo Becerra Chávez Ita, Asesor Anticorrupción del gobierno estatal.

Magnos, de acuerdo con la investigación oficial, llegó a Morelos de la mano de Nina Serratos, una de las mujeres más cercanas a Elena Cepeda desde el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México (2006-2012).

En el caso de Álvarez Cisneros la Fiscalía Anticorrupción presentó más de 30 datos de prueba para sustentar la acusación contra el ex secretario de Turismo, quién presuntamente aprobó el pago millonario a tres empresas de las denominadas "fachada" que se encargaron de la organización, contratación y presentación de los artistas.

A mediados de febrero de 2019 el gobierno de Morelos presentó otra denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada que involucra al exsecretario de Hacienda del gobierno 2012-2018, por el posible desvío de recursos a través de 14 empresas fantasmas cuyo monto supera los 400 millones de pesos.

En mayo de 2019 el asesor en materia de anticorrupción del Ejecutivo estatal, Gerardo Becerra Chávez Ita, presentó dos denuncias por el uso de documentos presuntamente apócrifos y por anomalías en el pago a la presentación del cantante Marco Antonio Solís, "El Buki" en el estadio "Coruco" Díaz, realizada durante el anterior sexenio.

La imputación de Álvarez Cisneros se desarrolló en la sala 1 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, relacionada con la causa JC/1207/2019, en la que se estableció que la contratación de las empresas para el espectáculo se realizó sin licitación y se pagó mucho más que en otros estados, como Puebla, donde los cantantes cobraron dos millones 400 mil pesos.

La Fiscalía Anticorrupción subrayó que de acuerdo al testimonio del representante de los cantantes, el costo por concierto incluyendo producción, logística, mobiliario, seguridad y más es de máximo 6 millones de pesos.

Ante la solicitud del agente del Ministerio Público se fijaron como medidas cautelares que el imputado no puede salir del país y tampoco puede acercarse a la Secretaría de Turismo, en tanto la jueza otorgó 144 horas para la realización de la audiencia de vinculación a proceso.

La acusación

"Nosotros presentamos una denuncia de hechos sin señalar a ningún personaje en especial pero en la contratación de Emanuel y Mijares en la Arena Teques surge el nombre de Jaime Álvarez Cisneros, exsecretario de Turismo estatal, quien finalmente firmó las transferencias presupuestales para el pago de la presentación de los dos artistas", afirmó en su momento Becerra Chávez Ita.

En la indagatoria también aparecen Nina Serratos, actual titular de la Coordinación Nacional de Danza, así como los accionistas mayoritarios de Magnos, Brenda Mayne Salayandia Jiménez y uno de sus hermanos.

En el expediente se subraya la participación de otras dos empresas ´sui géneris´ que vendieron al gobierno de Morelos un gel antibacterial por 2.5 millones de pesos que también tenía características de ser un repelente de mosquitos, relató.

El caso despertó amplias sospechas para la Fiscalía Anticorrupción porque, contó Gerardo Becerra, cuando acudieron al domicilio fiscal de una de las empresas, cuyo nombre mantiene en reserva, encontraron una tienda de abarrotes.

En la revisión de los contratos detectaron un pago de 2 millones de pesos a una empresa para publicitar la presentación de Mijares y Emanuel en la Arena Teques, al sur del estado, y al buscar el domicilio fiscal encontraron una casa en el fraccionamiento Bajada del Club, en Cuernavaca.