Vinculan a proceso a mujer que arrojó a su hijo a la basura

AGUASCALIENTES, Ags..- Un juez penal vinculó a proceso penal a Brenda "N", de 24 años de edad, por los delitos de "homicidio culposo y dignidad de los muertos", presuntamente por no observar los deberes de cuidado para el nacimiento de su hijo y arrojarlo a un contenedor de basura.

Este viernes un juez de control decretó que la joven seguirá el proceso en libertad, le impuso como medida cautelar una garantía económica de 8 mil pesos y la obligación de acudir a firmar a la sede judicial una vez a la semana; así como la prohibición de abandonar el estado.

El padre biológico del menor, con el que la imputada presuntamente engañó a su pareja, pretendía que a Brenda se le imputara el delito de homicidio doloso, pero de acuerdo a los datos de prueba acopiados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no existen elementos para acreditar esa conducta delictiva.

En la audiencia inicial, el fiscal señaló a Brenda como la mujer que el pasado 26 de mayo depositó el cuerpo de un recién nacido en un contenedor de basura ubicado en el fraccionamiento Villa Montaña, que minutos después fue encontrado por una pepenadora.

La noche previa, presuntamente, la ahora imputada, dio a luz a su bebé en una recámara de su domicilio, sin la ayuda de nadie, debido a que su marido desconocía que estaba embarazada y en esa ocasión decidió dormir en otra habitación. La madre colocó a su hijo en un bote (de 20 litros) en donde lo ocultó y hasta la tarde del día siguiente lo arrojó sin vida en un contenedor de basura de la calle Constitucionalistas.

La FGE informó que la causa de muerte del bebé fue "broncoaspiración gástrica".

En la audiencia se ventiló que el esposo desconocía que Brenda estaba embarazada, en tanto que de las investigaciones de la FGE se estableció que la mujer se embarazó producto de una relación fuera del matrimonio, que no se atendió con un médico durante el embarazo y tampoco el día del parto, lo que derivó en la muerte de su hijo, al que una vez fallecido ocultó y depositó en la basura.

La defensa de la imputada estableció que no existe sustento para incriminar a la joven el delito que la ley establece como homicidio culposo, porque la muerte del bebé fue consecuencia de un hecho fortuito.

El asesor jurídico del padre del recién nacido adujo que por las omisiones de la acusada (por no acudir al médico) se estaría en presencia de un hecho doloso, en tanto que la Fiscalía sostuvo la imputación en contra de la joven por homicidio culposo.

La acusada fue detenida el lunes pasado con una orden de aprehensión girada por un juez de control.

La penalidad establecida en el Código Penal por homicidio culposo es de 3 a 7 años de prisión, y por el delito de dignidad de las personas muertas o cadáveres, de 6 meses a 3 años de prisión.