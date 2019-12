Vinculan a proceso a presunto feminicida

TOLUCA, Méx.- Óscar "N", el presunto feminicida de Villas Santin, fue vinculado a proceso por el delito de violación en contra de una excompañera de la universidad Unitec donde estudiaban Sicología.

Es el segundo crimen del que lo acusan, el primero fue el feminicidio de Jessica, a quien presuntamente asfixió el 28 de octubre.

Este sábado a las 08:35 horas, dio inicio la audiencia en los juzgados de Almoloya de Juárez donde el Ministerio Público presentó las pruebas con que cuenta para acreditar la participación del imputado en la agresión sexual de la víctima, de identidad reservada con iniciales AFC, que Óscar admitió conocer del salón de clases, pero rechazó haberla agredido sexualmente.

A la audiencia, a diferencia del martes, el acusado llegó con uniforme naranja que lo identifica como preso con conducta criminal especial; es decir, de alta peligrosidad y ahora sí esposado.

El Ministerio Público explicó que tras el primer cateo, realizado el 30 de octubre dentro de la casa en Ponciano Díaz 136, de Villas Santin, cuando hallaron muerta a Jessica, además de otros dos cuerpos enterrados en el patio, las autoridades encontraron la credencial de elector de la presunta víctima de violación; que buscaron para saber si seguía viva o reportada como desaparecida.

Personal de la fiscalía fue a la casa de AFC el 2 de noviembre. La joven se animó a denunciar que su compañero de escuela la violó en 2018. Admitió que no acudió a la fiscalía a denunciar por miedo, pues Óscar "N" la amenazó de muerte.

Según el testimonio de AFC, el imputado la invitó a una fiesta en su casa en honor a un amigo militar, pero cuando la chica entró al domicilio se percató que era mentira, momento que aprovechó el presunto feminicida para drogarla y violarla.

En su declaración, la joven narró que él vivía en una casa donde había tres perros y un gato, además de dar otros detalles que coinciden con lo hallado en la vivienda de Oscar.

El abogado defensor alegó que no es legal la prueba del hallazgo de la credencial porque durante el careo no había testigos que acrediten haber encontrado el documento dentro de la casa de Óscar, como lo estipula la ley, además que la entrevista aplicada a la víctima no es suficiente para arrojar una valoración sobre su estado sicológico, porque para ello se necesita un diagnóstico médico. También que con base en los exámenes médicos, el himen de la joven se encuentra dañado, pero existente. Es decir, "el peritaje dice que no tiene heridas, sin dato alguno de penetración por presencia de himen tabicado íntegro".