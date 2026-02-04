Vinculan a proceso a responsable de masacre
CAJEME, Son.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, en continuación de la audiencia inicial, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jesús Iván "N", alias "El Chino" por su presunta responsabilidad en dos hechos violentos de alto impacto, entre ellos la masacre ocurrida en una fiesta de 15 años ocurrida en 2023, donde murieron 8 personas y 25 resultaron heridas.
Al imputado, también se le atribuye probable responsabilidad en la privación ilegal de la libertad y tentativa de homicidio contra una persona en 2024, ambos hechos suscitados en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.
En la primera causa penal, "El Chino" fue vinculado por los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en número de 8; tentativa de homicidio calificado, en número de 25; así como asociación delictuosa.
Las investigaciones establecen que los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, alrededor de las 01:30 horas, cuando el imputado y un copartícipe arribaron armados a un domicilio ubicado en la colonia Cajeme, donde abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban reunidos, con la intención de privarlos de la vida.
