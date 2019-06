"Vine por el diploma de mi hijo y me llevo su acta de defunción"... frases que dieron de que hablar esta semana

Figuras de la política y del espectáculo dieron de qué hablar, voluntaria e involuntariamente, con sus peculiares frases.



"No está sola"

En un evento oficial para entregar apoyos del bienestar en la alcaldía Gustavo A. Madero, el presidente Andrés Manuel López Obrador organizó una porra en respaldo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y refirió que es maltratada mucho por unos grandulones y abusivos.

"Me siento muy tranquilo en la Ciudad porque tenemos una extraordinaria jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. No está sola, no está sola, no está sola", arengó el Presidente.



"Nos hacen lo que el viento a Juárez"

Ante los empresarios más importantes del país en el Club de Industriales de la Ciudad de México, el presidente López Obrador afirmó que el país superó los momentos difíciles, porque con unidad, "a los mexicanos nos hacen lo que el viento a Juárez".

"Los representantes del sector empresarial, desde que comenzó esta crisis pasajera y transitoria, se trasladaron a Washington y otras ciudades de Estados Unidos y nos ayudaron mucho en las negociaciones.

"Ellos acudieron al llamado de que cerramos filas porque está demostrado que si nos agarran desunidos, pueden dañarnos, pero si estamos unidos los mexicanos, con todo respeto, nos hacen lo que el viento a Juárez", expresó.



"¡Güera te vamos a extrañar!"

"Güera te vamos a extrañar! No hay dolor más duro que el que está sintiendo tu mami a la cual abrazo con mucho cariño", escribió en su cuenta de Twitter la actriz Leticia Calderón, una de las primeras en dar a conocer la muerte de Edith González.



"Con Guardia Nacional fueron a poner nuestro muro a la frontera sur"

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo deploró que la Guardia Nacional, fuera de sus funciones, hoy sea muro militar en Chiapas para detener el paso de migrantes.

"Nos quieren convertir en un país enjaulado", afirmó el diputado Porfirio Muñoz Ledo.

"Con la Guardia Nacional fueron a poner nuestro muro" a la frontera sur, que no es para detener migrantes sino para combatir a la inseguridad, expresó.



Guardia Nacional no será una Border Patrol

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la Guardia Nacional no será la Border Patrol, porque va a estar implementada e implantada en todo el país, principalmente en los lugares donde se registra más violencia.

"La Guardia Nacional, que quede claro, no es una Border Patrol, en primer lugar porque la Guardia Nacional va a estar implementada e implantada en todo el territorio nacional, principalmente en los lugares en donde hay más violencia y ya está ahorita trabajando, estará trabajando tanto en la frontera norte como en la frontera sur, como en Tamaulipas como en Guanajuato, donde sea necesaria su presencia, es una Guardia Nacional", dijo la ministra en retiro.



Guardia Nacional no es un muro fronterizo

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, puntualizó que desplegar la Guardia Nacional en la frontera Sur no significa que se levantará un muro fronterizo, es algo que se contempla en la ley mexicana con la creación de este cuerpo de seguridad.

"Yo digo que con ese criterio entonces que no hubiera frontera. Si pedirle a alguien que se registre para entrar a México es un muro, pues entonces mañana decretemos que en el aeropuerto internacional entre todo mundo", respondió Marcelo Ebrard.



"Vine por el diploma de mi hijo y me llevo su acta de defunción"

"En un momento desfallecí porque yo venía a recoger el diploma de mi hijo, el certificado de su licenciatura... y ahora me llevo un certificado de defunción, y no se vale...", dijo Norelia Hernández, madre de Norberto Ronquillo, estudiante secuestrado y posteriormente encontrado sin vida.



"Revive la herida"

El empresario Alejandro Martí señaló que el secuestro del joven Norberto Ronquillo le causa frustración y le "revive la herida" por el plagio de su hijo, Fernando, quien fue asesinado en el 2008.

"Siguen pasando estas cosas y lo peor de todo es que la gente comenta que este grado de crueldad, era totalmente innecesaria la muerte de este muchacho. No puede ser", dijo el activista, fundador de México SOS.