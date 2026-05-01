Violencia cobra la vida de inocentes en Tamaulipas

Reynosa, Tamps.- En la última semana se han reportado dos personas muertas como víctimas colaterales de ataques armados en diferentes puntos de la ciudad.

El jueves pasado una estudiante perdió la vida tras un ataque registrado frente al monumento de Pemex, en el bulevard Hidalgo.

Según testigos, hombres armados a bordo de una camioneta negra, impactaron por la parte trasera del vehículo que manejaba la víctima, descendieron de la unidad en que viajaban y lo atacaron hasta dejarlo tirado.

De acuerdo con primeros reportes, se estima que la víctima directa tenía entre 45 y 50 años, vestía playera azul, short beige y tenis grises.

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Sobre la estudiante, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que, tras recibir el reporte, los equipos de emergencia la trasladaron a un hospital cercano, donde más tarde falleció.

A través de un comunicado, la Diócesis de Matamoros reprobó y lamentó los hechos violentos donde perdió la vida Camila Lozano, la estudiante.

"A quienes cometen estos ilícitos, absolutamente reprobables, los llamamos a que, conscientes del daño irreparable que provocan, recapaciten y recuperen su humanidad", señaló el obispo Eugenio Lira.

El pasado 25 de abril, un joven murió al ser alcanzado por una bala perdida durante una persecución en la colonia Los Muros. Los hechos se registraron en las calles Campeche y Querétaro, cuando el joven caminaba, en compañía de su novia y de su mamá, por esta zona cercana un tianguis.

Testigos aseguran que la Guardia Estatal seguía un vehículo mientras disparaba y fue cuando escucharon los gritos del joven de 17 años. "Mamá me pegaron" fueron las palabras del adolescente.