"Violencia de género nos incumbe a todos", dice la Arquidiócesis de México

A una semana del Paro Nacional de Mujeres, que se realizó el 9 de marzo, la Arquidiócesis Primada de México sostuvo que el problema de la violencia de género incumbe a todos por igual. "Nos debe quedar claro que sin un freno a la impunidad, el abuso y la violencia continuarán.

"Este problema nos atañe a todos: a hombres y mujeres —iguales en dignidad— y debe unirnos, no separarnos. La solución parte del reconocimiento de los hechos, pero, sobre todo, de nuestras coincidencias, de la comunión entre mujer y varón en la sociedad y en la familia", indicó.

A través de la editorial en el semanario Desde la Fe, recordó que en su homilía del 8 de marzo —fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer—, el cardenal Carlos Aguiar señaló: "Si estamos en confrontación, no podemos ser luz, transparentes ni esa blancura que nos permite encontrar el verdadero camino".

La arquidiócesis consideró que la violencia contra las mujeres es una situación que va al alza en el país. "El pasado 9 de marzo, millones detuvieron sus actividades como una forma de protesta en contra de las agresiones de las que son víctimas todos los días, problema que parece imparable y que no ha recibido la prevención ni la atención necesarias", indicó.

Mencionó que en 2019 fueron reportados 980 casos de feminicidios, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Citó los datos de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, del Inegi.

Destacó que dos terceras partes (66.1%) de las mujeres de 15 años o más reconocieron haber experimentado por lo menos un incidente de agresión a lo largo de su vida; 49% ha sufrido violencia emocional, mientras que 34% fue víctima de ataques físicos y 41.3% fue vulnerada sexualmente.

La arquidiócesis agregó que el Paro Nacional de Mujeres deja un claro mensaje sobre la relevancia que tienen en la sociedad, y cuya solución al problema, destacó, no debe ser la unión entre hombres y mujeres para construir el camino a una sociedad en paz.