Violencia de género, tema pendiente en Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Por celos, por no prestarle el celular a su pareja sentimental para revisarlo, por no comportarse como desea su pareja en un convivio familiar o no estar de acuerdo en alguna situación económica es por lo que mujeres en Ciudad Juárez enfrentan problemas por violencia de género.

Organizaciones civiles señalan que en esta frontera aún existe mucho por hacer en el tema de la prevención y atención a la violencia género ya que, pese a que en el estado de Chihuahua se activó la alerta de género en cinco municipios para la atención y protección a las mujeres, en Ciudad Juárez continúa al alza en los delitos de este tipo, sobre todo en edades jóvenes.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juárez se mantiene en el primer lugar nacional en cuanto al delito de feminicidio, con 20 casos tipificados hasta septiembre de 2024. Además, el estado de Chihuahua está en séptimo lugar nacional, con 38 casos hasta el mismo mes.

A la fecha, diversas organizaciones civiles, como Red Mesa de Mujeres y Casa Amiga, entre otras, trabajan en temas de prevención con instituciones gubernamentales, como el Instituto Municipal de la Mujer, para acercar acciones de prevención, visibilización y sensibilización en el tema de violencia de género.

En primera instancia se busca atender la violencia familiar, ya que este delito ocupa el primer lugar en las llamadas de emergencia al 911 realizadas por mujeres que son violentadas por sus parejas sentimentales. En muchos de los casos, al no ser atendidas escala al intento o al feminicidio.

Se busca hacer justicia en casos de violencia porque, al no sentenciar o castigar a un agresor lleva a que muchos más repitan la acción.