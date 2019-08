Violencia, desempleo, economía y Pemex: "los otros datos" de AMLO

Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que se detalla que hay un subejercicio del gasto por 174 mil 484 millones de pesos y aclaró que él tiene otros datos.

"Tengo otra información, Tengo información que está bien el ejercicio del presupuesto" aseguró el mandatario durante su conferencia matutina.

Sin embargo, no es la única ocasión en la que el Jefe del Ejecutivo asegura tener información diferente a los presentados por las dependencias. EL UNIVERSAL en esta ocasión retoma "los otros datos", "las otras cifras" o "la otra información" del presidente López Obrador.

Cifra de homicidios. A unos días de que el periodista Jorge Ramos fuera liberado al ser detenido en Venezuela, el 12 de mayo durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por el periodista sobre los niveles de criminalidad en México.

Ramos en dicha conferencia cuestionó duramente al mandatario sobre el aumento en las cifras de homicidios, en donde de acuerdo a la información expuesta por el periodista, obtenida por la Secretaría de Seguridad, habían sido asesinados ocho mil 524 mexicanos durante los primeros tres meses del gobierno de AMLO y que de ser así "el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México".

"No, yo tengo otra información", fue la respuesta del presidente, invitando al periodista a analizar y cotejar sus datos con los de él; al mismo tiempo dejando claro su compromiso en bajar los homicidios.

Desempleo. Durante su conferencia de prensa del 20 de junio, se le cuestionó al presidente López Obrador sobre los datos duros que afectan la economía mexicana, como el desempleo.

En ese momento el mandatario argumentó que: "Si uno ve la prensa puede tener una idea de que las cosas no están bien en la economía del país. Yo tengo otra información, es parte de mi trabajo".

"Yo tengo información de que ha llegado mucha inversión a la Bolsa Mexicana de Valores, mucha inversión extranjera, tengo esa información. Vamos a que yo presente mi informe el día 1º de julio y pueda dar respuesta sobre lo que realmente está sucediendo en la economía", afirmó el mandatario.

Baja producción de Pemex. Luego de darse a conocer que la producción de crudo de Petróleos Mexicanos habría disminuido 10% durante el mes de mayo, el 25 de junio López Obrador lo desmintió y se dijo tranquilo al detenerse la caída en la producción de Pemex.

"Yo tengo otra información y está estabilizada la producción", dijo el mandatario luego de asegurar que el rescate de la empresa del Estado se está logrando.