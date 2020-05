Violencia hacia mujeres no ha disminuido en cuarentena: Red Intercultural de Refugios

La Red Intercultural de Refugios para mujeres violentadas respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los datos de 14 refugios en 10 estados, incluyendo Oaxaca, que indican que la violencia hacia las mujeres en esta contingencia sanitaria por Covid-19 no ha disminuido sino que aumentó.

Rogelia González Luis, integrante de la red y representante del Refugio Regional de Mujeres Indígenas "China Yodo", en el Istmo de Tehuantepec, a nombre de la red nacional, mostró su preocupación por el "desconocimiento" del Ejecutivo federal sobre la violencia imparable contra las mujeres en el espacio familiar durante el confinamiento, lo que se ha registrado en las estadísticas que manejan en los refugios de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit , Baja California y Chihuahua.

De acuerdo a la red, sólo en abril se han registrado 93 feminicidios en México, mientras que de enero a marzo el número fue de 960 feminicidios, lo que representa 8% de aumento con respecto a la misma fecha pero del 2019.

Además, la red reportó que los ingresos a los refugios aumentaron en un 15 %, mientras que la atención a mujeres violentadas, y que por primera vez acuden a los servicios de las oficinas externas, aumentó en 8%.

Otro de los indicadores presentados fueron las llamadas de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia fuera y dentro del hogar durante estos cuatro meses del año, el cual aumentó en 85%; además de que el informe dado a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer que en el país mueren 10 mujeres por día.

"Es una gran preocupación para el Red Intercultural de Refugios que el Presidente desconozca los datos oficiales, que los niegue, que muestre una actitud patriarcal al considerar que en todas las familias mexicanas hay fraternidad. Si eso fuera cierto, no hubiera tantos feminicidios y las mujeres indígenas no estarían huyendo de sus comunidades. Nosotros tenemos otros datos, muy distintos al del Presidente y unos muy graves", argumentó la activista de derechos humanos.

La denuncia de mujeres en estos días de confinamiento es por violencia física y sexual, la mayoría de las agresiones se registran en los hogares y el agresor siempre es la pareja varón, señalaron.

Gonzales Luis también recordó que la política de la Federación con las mujeres va en retroceso, pues se les priva de los apoyos y espacios ganados, como las instancias infantiles y los Centros de Atención a las Mujeres Indígenas, a los cuales les suspendió el recurso para seguir operando durante la crisis, y aún así continúan atendiendo a su máxima capacidad y sin apoyo, "porque la violencia no la frenan los virus".