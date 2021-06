Violencia política no debe ser minimizada: Monreal

Tras advertir que la violencia política es el mayor desafío para la democracia en México, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, señaló que el amago que la semana pasada sufrió el presidente de Morena, Mario Delgado, en la autopista Matamoros-Reynosa de Tamaulipas, por parte de un grupo de hombres armados, "no puede ni debe ser minimizado, mucho menos trivializado, como lo intentaron hacer desde el mismo día de los hechos autoridades y grupos políticos no afines en la entidad".

En un texto publicado en su blog personal, destaca que apenas el lunes pasado, Yuri Karina Calderón Siller, candidata de Morena a presidenta de Miguel Alemán, municipio tamaulipeco, donde se trasiega con migrantes indocumentados, droga, dinero y armas, y en el que actualmente los cárteles del crimen organizado se disputan el control a sangre y fuego, fue objeto de un atentado directo desde dos camionetas pick-up, cuando salía de su domicilio para iniciar sus actividades del día.

"No es fortuito que Tamaulipas ocupe uno de los primeros lugares en personas desaparecidas, por lo que, "si las autoridades locales minimizan estos sucesos, la Federación no puede ni debe hacerlo", puntualiza.

Monreal Ávila sostiene que a diferencia del pasado, la violencia ya no proviene del Estado mexicano, como persecutor de disidentes y violador de derechos humanos, sino del crimen organizado.

Destaca que ahora, el gobierno federal ha instalado una mesa de seguridad para candidatas y candidatos, a fin de enfrentar la violencia política, generada por la delincuencia organizada, que en algunas partes del país es ya un factor real de poder a nivel local.

Apunta que el cuarto informe de violencia política en México, de la consultora Etellekt, reporta que entre septiembre de 2020 y abril de 2021 se han registrado 476 agresiones contra personajes políticos y candidatos, con un saldo de 79 víctimas mortales, 12 de ellas, mujeres.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado resalta que la violencia política en México ha tenido diferentes períodos de gestación y manifestación, pues en los años sesenta y setenta del siglo pasado, los destinatarios fueron dirigentes sociales y estudiantiles de izquierda.

Recuerda que en el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari se ultimó a más de 600 perredistas en diversos hechos, pero el asesinato de Luis Donaldo Colosio dio un giro cualitativo a esa violencia.

El líder de los senadores de Morena afirma que la guerra del expresidente Felipe Calderón "afectó también a las elecciones y, desde entonces, autoridades y aspirantes de todos los partidos han sido víctimas".