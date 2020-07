Violencia, resultado de no usar toda la fuerza del Estado: GOAN

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), acusó que la violencia que se vive en el país es el resultado de que no se decide enfrentar a la delincuencia organizada con toda la fuerza del Estado mexicano.

A través de varios mensajes en su cuenta de Twitter, los mandatarios panistas, dijeron que no es momento de politizar el combate a la inseguridad, pues el abandono de la neutralidad no le sirve a México.

Agregaron que cada nivel de gobierno debe asumir su responsabilidad: legal y operativa, pues "urge coordinación y hacer un genuino esfuerzo nacional".

Definieron que el asesinato de un juez federal y su esposa en Colima, así como la violencia en Guanajuato y el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadano capitalino, Omar García Harfuch, han sacudido al país y alertan un desafío mayúsculo que enfrenta el Estado mexicano sobre la necesidad inmediata y urgente de redefinir la Estrategia de Seguridad con objetivos y acciones.

Para, agregaron, garantizar la protección de las familias mexicanas y de los servidores públicos que demandan un ejercicio de unidad, responsabilidad y coordinación nacional.

"La unidad sólo puede lograrse recuperando la neutralidad política que debe sustentar las acciones contra el crimen. La politización a nadie, salvo a los criminales, beneficia. La responsabilidad para que cada nivel de gobierno asuma de cara a la nación el cumplimiento de su deber. No debemos olvidar que cada uno tiene un mandato legal y que, en él, el combate al crimen organizado compete al gobierno federal, no a los estados", describen.

Advirtieron la necesidad de atender los reclamos de la sociedad, los estados y sus gobiernos por igual, "más allá de militancias, con oportunidad, eficiencia y suficiencia de recursos. Subrayamos que los gobiernos estatales somos coadyuvantes, y que no sólo la facultad legal, sino que la capacidad técnica, operativa y financiera para doblegar a la delincuencia organizada recae en la autoridad federal".

Advirtieron que continuar por el actual camino perjudica a las y a los ciudadanos, que no entienden de jurisdicciones ni de parcialidades partidarias, sino de resultados.

"Los gobernadores de Acción Nacional, -dijeron- siempre hemos estado dispuestos a una coordinación estrecha con el gobierno federal y con los municipios. Con los órganos autónomos y con el Poder Judicial. Así como con el sector privado y la sociedad civil, pues "vencer al crimen y reducir la violencia implica un esfuerzo amplio y profundo en donde se realizan tareas simultáneas y coordinadas por parte de toda la sociedad".

Los mandatarios panistas, pidieron un genuino esfuerzo nacional para superar la inseguridad, "la obcecación en política conduce a la reiteración del fracaso. Por eso es preciso abrir un gran diálogo nacional para mejorar lo que no es excelencia; fortalecer lo que funciona y corregir lo que no ha servido. Es tiempo de unidad y de trabajar coordinados en beneficio de la sociedad".