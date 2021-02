Violencia sacude Tijuana; asesinan a nueve en menos de 24 horas

En menos de 24 horas nueve personas, entre ellas dos mujeres, fueron asesinadas en Tijuana, de acuerdo con el último reporte de hechos violentos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Baja California, que desde el inició de año hasta este martes alcanzan las 218 víctimas.

El primer incidente ocurrió durante la madrugada, a las 05:35 horas del lunes sobre la calle Ernesto Riedel -esquina con Avenida Benito Juárez- en la colonia Pedregal de Santa Julia. En ese sitio, oficiales de la corporación localizaron el cadáver de un hombre de entre 20 y 25 años de edad.

Tres horas más tarde, el cuerpo de otro hombre -no identificado- de entre 50 y 60 años fue encontrado sobre la calle Mar Caspio esquina calle Golfo Persico, colonia Coronas del Mar en la delegación Playas de Tijuana.

A las 11:05 horas en la Privada Acueducto en el fraccionamiento Parajes Del Valle, fue localizado el cadáver de nombre Armando García García, de 23 años. Un par de minutos más tarde, también fue encontrado el cuerpo de Roberto Abraham Gutiérrez Lepe de 35 años, en las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El siguiente incidente ocurrió por la tarde, a las 15:35 horas en Avenida Los Volcanes, en privada Centinela frente a número 14 en el Fraccionamiento Urbi Villas del Prado II, en donde fue encontrado el cadáver de Beatriz Avena Villela de 38 años.

Durante la medianoche los cuerpos de una pareja –un hombre y una mujer- no identificados fueron hallados sobre la Avenida Ramón Arnaiz frente al número 316, en la colonia Manuel Paredes I, en esa misma colonia fue encontrado el cuerpo de otro hombre de quien no se pudo identificar nombre ni edad.

El último incidente que documenta el reporte fue a las 03:05 horas sobre la calle Constitución, a un costado del número 1707, en el Centro de la ciudad, en donde fue localizado el cuerpo de un hombre no identificado.

En total suman 48 homicidios en febrero, mientras que en lo que va del año el número de víctimas asciende a las 218.

La semana pasada el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, criticó al encargado de despecho de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana en Tijuana, Juan Valdés Moreno, al considerar que no tiene sin experiencia para ocupar ese cargo.

"Hay muertos todos los días y yo no lo veo que salga a decir cuál es la estrategia de la policía municipal, ni siquiera una estrategia para capacitarlos (a los policías), que pasen por los exámenes de confianza, ni siquiera lo más mínimo, no aborda ningún tema", expuso durante una de sus transmisiones por Facebook.