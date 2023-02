Violencia "va a predominar" si aumenta consumo de fentanilo: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si aumenta el consumo de drogas químicas, en especial del fentanilo, México no tendrá posibilidad de serenar al país y la violencia no disminuirá, sino que predominará.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que no se tiene el mismo nivel de fentanilo que en Estados Unidos, porque en nuestro país existe una gran reserva de valores culturales y espirituales, además que hay solidaridad en las familias.

"Ayer hablábamos en la reunión de salud de cómo hemos podido enfrentar el grave problema del consumo de drogas, que es algo que nos preocupa y nos ocupa, que debemos de atender, ya lo estamos haciendo, pero vamos a aplicarnos más. Son situaciones distintas; por ejemplo, es muy lamentable lo que sucede en Estados Unidos, muy lamentable, sobre todo por los que pierden la vida por sobredosis, la forma en que ha crecido el consumo de fentanilo y otros químicos.

"Nosotros no tenemos todo ese nivel de consumo y tenemos que evitarlo de la mejor forma posible, porque si no hacemos nada y eso va crecimiento, entonces sí va a sufrirse mucho, no vamos tener posibilidad de serenar al país, entonces sí la violencia no va a dominar, va a predominar", dijo.