Violencia y falta de protocolos, problemas que enfrentan mujeres

Durante el 2019 la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) de la Ciudad de México detectó que los principales problemas que enfrentan las mujeres es violencia familiar como en la comunidad y falta de protocolos para atender los casos de agresiones.

También maltrato a las personas con discapacidad y personas adultas mayores, falta de condiciones dignas en el trabajo, falta de oportunidades laborales, y una gran brecha salarial.

Lo anterior se dio a conocer por los diversos Foros de Consulta, para entender las problemática que enfrentan en la capital del país, en los que participó un total de mil 552 mujeres de 15 demarcaciones, la alcaldía Cuajimalpa fue la única que no participó ya que no hubo coordinación.

"Nos importa mucho reconocer las características territoriales de cada alcaldía y cómo las mujeres están viviendo esos lugares, las respuestas que encuentran porque justamente lo que queremos es fortalecer y estrechar el trabajo dentro de las comunidades", señaló Ingrid Gómez Saracíbar, titular de la Semujeres.

En un comunicado de prensa, detalló que este ejercicio permitió no solo concretar la primera etapa de construcción del Programa Especial de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2020-2024, el cual es el instrumento rector de la política de igualdad de la Ciudad de México, sino tomar el pulso de la propia voz de las mujeres sobre los principales problemas que enfrentan día a día, al tiempo que se trazaron de forma participativa posibles rutas de acción para resolverlos.

Durante octubre y noviembre pasados en cada alcaldía se realizó un foro, el cual estaba conformado por seis mesas de trabajo simultáneas con los temas: Vida libre de violencia y acceso a la justicia de niñas y mujeres, Autonomía económica de las mujeres, Salud y bienestar integral de niñas y mujeres, Cultura y educación en el centro del desarrollo de niñas y mujeres. Así como corresponsabilidad en el cuidado de los hogares, comunidades, gobierno y sector privado, fortalecimiento institucional hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

"Los Foros de Consulta tuvieron por objetivo garantizar la participación activa de las mujeres de los barrios, colonias y pueblos, escuchar e identificar problemas, definir de forma participativa alternativas de solución y priorizar y generar propuestas de acción", indicó.