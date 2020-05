Virus cobra la vida de 4 enfermeras en Morelos

El Covid-19 cobró la vida de cuatro enfermeras en el estado de Morelos; una de ellas, Trinidad Arteaga, estaba jubilada pero prestó sus servicios en el ayuntamiento de Zacatepec, sur de la entidad. Su compañera Mónica Villalba Carvajal laboró en el Hospital Regional No. 1 del IMSS, con sede en Cuernavaca, mientras que Gloria Cabrera González y Elvia Zacarías trabajaron en el Hospital General Ernesto Meana San Román, del municipio de Jojutla.

El caso de Elvia Zacarías Sosa es trágico, porque una semana antes de su fallecimiento sepultó a su madre y posteriormente a su hermana, ambas víctimas del Covid-19; ellas vivían en Tetelpa, municipio de Zacatepec. Ese día el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú, omitió las nuevas defunciones de las enfermeras. Dio cuenta de un registro de 160 trabajadores de la Salud contagiados con el virus, de ellos 63 eran médicos y hubo una defunción; 67, del área de enfermería, y un deceso; 26 correspondían a otros profesionales, un odontólogo, dos laboratoristas y un estudiante de Medicina recuperado. Más adelante, ante el cuestionamiento de reporteros, confirmó el fallecimiento de la enfermera y de su mamá, sin dar detalles.

Gloria Cabrera fue maestra de la licenciatura de Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y en su memoria la institución universitaria difundió una esquela en redes sociales. La primera enfermera víctima del Covid-19 fue Mónica Villalba Carvajal, el 11 de mayo pasado. Era licenciada en Enfermería, y cinco días antes había muerto su compañero de trabajo Fabián Toledo, médico urgenciólogo, en el Hospital de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana, del ISSSTE.

La muerte de Mónica fue compartida en redes sociales por su compañera Sue Martínez, quien subió un video acompañado del texto: "Un homenaje para ti, Mónica Villalba Carvajal, dejas un gran vacío". Otra de sus colegas escribió: "Para ti la cuarentena no existe, no hay prohibición de salir, nunca existió; tú debes trabajar, somos personal de Salud".