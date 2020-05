Virus dispara crimen en las cadenas de logística en alimentos

La crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 ha venido acompañada de más robos y actos de inseguridad que impactan a la cadena de logística en alimentos y bienes industriales, de acuerdo con organizaciones del sector.

En las más recientes semanas se registraron robos por la delincuencia organizada en ranchos ganaderos del Bajío, quienes en una noche vaciaron corrales de hasta 100 cabezas de ganado.

El tesorero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Salvador Álvarez Morán, explicó que se roban pipas, ganado, alimentos, pero también en las carreteras hay inseguridad, lo cual se suma a los hechos delictivos que se han reportado en grandes ciudades con temas de rapiña de asaltar tiendas.

"Llegan 15 o 20 personas con rifles de alto poder y tecnologías, jaulas completas como tráiler para ganado, al que le llamamos panzonas" y se llevan el ganado, como en San Miguel el Alto que hace unas semanas se robaron 160 animales.

"Vino la crisis sanitaria, la económica y junto viene la inseguridad", lo que impacta en las zonas rurales y urbanas y sin que se reduzcan los casos, explicó.

Para los transportistas no hay duda que el Covid-19 empeoró la situación, porque los avances de inicios de año se revirtieron, opinó el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Enrique Gonzalez.

El representante de la agrupación explicó que de marzo a la fecha subieron los robos de mercancía y se detectaron nuevas formas para detener la marcha de los camiones, con el riesgo de que se presenten accidentes.

Por ejemplo, hace unas semanas, un "pueblo entero" puso piedras en la carretera Tabasco-Campeche para frenar un camión y saquearlo.

La reducción de robos de 19.7% que se registró en el primer trimestre de 2020 se perdió, dijo.

"Si no queremos ver desabasto en los almacenes, si no queremos ver asaltos en los almacenes o acciones desesperadas, entonces tenemos que prevenir esa situación [la económica] y atender esta situación para garantizar el abasto, enfrentar la emergencia sanitaria y asegurar el empleo", agregó.

Desabasto, otro problema. El director de daños de Lockton, Ricardo Alvarado, expuso que los transportistas saben que solamente hay que transitar en el día, por autopistas de cuota, tener sistemas de localización de los camiones, evitar desvíos y no detenerse en puntos no señalizados.

Además de los problemas de inseguridad, como robos al autotransporte, hay dificultades de desabasto por mayor demanda de productos y debido a que las cadenas de tiendas de autoservicio tienen una logística que afecta los tiempos para resurtir productos.

Consideró que regresar a la normalidad de la cadena agroalimentarios va a tomar entre cuatro y seis meses, sin que signifique que las empresas se nivelen.