Visa y otros requisitos de los países más visitados por mexicanos

De acuerdo con el sitio web "Passport Index", hasta el momento los mexicanos podemos viajar a 147 países sin la necesidad de solicitar una visa. Sin embargo, algunos de los destinos más buscados por nuestros connacionales sí requieren dicho trámite para viajar. A continuación, enlistamos cuánto cuesta la visa de los países más visitados por los mexicanos.

Tomamos en cuenta la lista de países más visitados lanzada por Skyscanner para 2017.

- Estados Unidos

Las visas de turista tienen un costo de 160 dólares (tres mil 70 pesos). La visa de turista para menores de 15 años cuesta 16 dólares (307 pesos). Su vigencia puede ser de entre uno y 10 años; esto es determinado en la Embajada.

El documento se obtiene antes del viaje, y el proceso toma entre tres y cuatro semanas.

- España

Los mexicanos no requieren este trámite para viajar a España. Sin embargo, al llegar los agentes migratorios sí pueden pedirte que compruebes tu solvencia económica para el viaje u otros requisitos.

Los mexicanos no necesitamos visa para viajar a España. Pero, hay otros requisitos que podrían solicitarte en migración

España forma parte del Espacio Schengen, un convenio al que pertenecen 26 países europeos. A partir de 2021, los mexicanos (al igual que los viajeros de 60 países) deberán solicitar una autorización de viaje ETIAS (European Travel Information and Authorization System). Su costo por adulto será de siete euros (152 pesos); tendrá vigencia de tres años, o hasta que el pasaporte del usuario sea válido.

En la lista de países más visitados por mexicanos también figuran otros miembros del Espacio Schengen: Francia, Alemania e Italia.

- Canadá

Desde 2016, no es necesario pedir una visa. Sin embargo, sí debes solicitar un permiso llamado ETA (Electronic Travel Authorization), el cual está ligado a tu pasaporte; este proceso tarda menos de una hora. Es obligatorio hacerlo antes de tu viaje, y el trámite cuesta siete dólares canadienses (99 pesos). Dura cinco años, o hasta que tu pasaporte expire.

- Cuba

Uno de los requisitos para viajar a este país es obtener una visa, conocida como tarjeta turística; funciona para estancias de 30 días como máximo, pero es posible pedir una prórroga estando allá. La solicitud se hace en la Embajada de Cuba en México, o en las salas de última espera del AICM. La tarjeta turística en blanco cuesta 230 pesos, y 575 pesos si la llenan en el consulado.

Sólo puedes visitar la isla una vez, dentro de los 180 días posteriores a la expedición de la tarjeta.

- Reino Unido

No tienes que tramitar una visa para viajar allá. Tampoco forma parte del Espacio Schengen, por lo que el permiso ETIAS no será un requisito.

Otros destinos soñados que requieren visa:

- China

La provincia de Hainan, así como las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macau, no piden visa. Para visitar el resto de la nación, sí es necesario. El costo del trámite de la visa L, que corresponde a turistas, depende de la vigencia y número de entradas al país que tú elijas: la tarifa mínima es de 730 pesos por una entrada (mil 240 pesos si es urgente), y la tarifa máxima es de dos mil 250 pesos (dos mil 760 en casos urgentes), por una vigencia de 12 meses con múltiples entradas.

El proceso toma entre dos y cuatro días hábiles; se lleva a cabo antes del viaje.

- Tailandia

Desde el 14 de abril, los mexicanos pueden tramitar su visa hasta llegar al país, siempre y cuando la visita no exceda 15 días. Tiene un costo de dos mil bahts tailandeses (mil 225 pesos); sin embargo, hasta el 31 de octubre de este año, el documento será gratuito.

Si te vas a quedar más de 15 días, sí debes pedir tu visa antes del viaje. Puede costarte 35 dólares (672 pesos) por una entrada de 60 días como máximo, con una vigencia de tres meses; si quieres tener entradas múltiples de hasta 60 días y un documento con seis meses de validez, debes pagar 170 dólares (tres mil 264 pesos). Tardan unos tres días hábiles en tramitarla.

- Australia

Una visa australiana te puede otorgar estancias de hasta tres, seis o 12 meses en el país. La vigencia depende de tu viaje y la decisión que tome la embajada, pero el precio mínimo es de 140 dólares australianos (mil 871 pesos). El trámite toma entre 20 y 28 días.

- Rusia

La visa permite quedarte 30 días como máximo, y tienes la opción de adquirir una visa por una o dos entradas. La primera cuesta mil 600 pesos en proceso normal y tres mil 200 si es urgente, mientras la segunda tiene un costo de dos mil 560 pesos en proceso normal y cinco mil 120 si se requiere con urgencia. El trámite breve dura sólo tres días hábiles, el regular puede tardar hasta 20.

- India

La visa puede tramitarse en línea y obtenerse a tu llegada al país; tiene vigencia de un año y permite entradas múltiples de hasta 90 días. El precio es de 80 dólares (mil 69 pesos) para mexicanos.

- Kenia

México es uno de los países que requieren visa electrónica para entrar a Kenia. Funciona por una sola entrada de hasta 90 días, estancia que se puede duplicar estando allá. Tiene un costo de 52 dólares (995 pesos).

- Sudáfrica

Se recomienda que el trámite se haga un mes antes del viaje, para asegurar que la persona tenga todos los documentos necesarios y la obtenga en un plazo de cinco días hábiles. La visa no tiene costo para los ciudadanos mexicanos.