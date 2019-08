Vive San Miguel de Allende ola de violencia; van 70 asesinatos en menos de 10 meses

El alcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villagrán García, ha ignorado la ola de violencia que azota a la que es considerada la mejor ciudad del mundo, pues en los 10 meses de su administración van 70 asesinatos. Además, agredió a reporteras que denunciaron la inseguridad en el municipio.

El pasado 26 de julio, a las 8:00 horas, policías municipales se manifestaban pacíficamente en las oficinas del edificio administrativo del ayuntamiento para exigir un cambio en la estrategia de seguridad; el hecho fue reportado por los periodistas locales, María Antonieta Herrera Rubio, de El Sol del Bajío, y Ana Luz Solís, de News San Miguel.

Luego de que otros policías ajenos a la protesta les negaran documentar el hecho, las reporteras se alejaron unos 50 metros del lugar, en ese momento el alcalde arribó al sitio en su camioneta blanca de lujo y, cuando Antonieta Herrera lo iba a entrevistar, Villagrán García le arrebató su teléfono y le recriminó por publicar notas sobre inseguridad.

"Me empieza a regañar y me dice, `te voy a pedir que ya dejen de compartir noticias que no son ciertas´ y me achaca notas que jamás he publicado y nos dice que es el momento de elegir de qué lado estamos, si del lado de la sociedad o de la delincuencia", declaró Antonieta Herrera en entrevista con Notimex.

El hecho quedó registrado en una transmisión en vivo que realizaba la reportera Ana Luz Solís, a quien el alcalde también reprendió e incluso le dio dos palmadas en la espalda.

"Estaba trasmitiendo en vivo y, de repente, siento dos palmadas fuertes en la espalda y volteo y pasa el alcalde, se regresa pero me recrimina que con todo lo que yo publico le estoy dando información a los delincuentes y me reprocha por publicar sobre seguridad", relató Ana Luz Solís.

La organización More Security in San Miguel de Allende, conformada por personas extranjeras que viven en el municipio, ha documentado que de octubre a la fecha en la administración de Villagrán García se han cometido 70 asesinatos violentos, incluido el de una menor de edad que murió en un fuego cruzado.

Las periodistas relataron que en su labor diaria han notado el aumento de denuncias por robo a casa habitación, asaltos y asesinatos, sin embargo, las autoridades municipales se mantienen herméticas y, sobre las muertes, sólo argumentan que se trata de un ajuste de cuentas.

Comentaron que a raíz de los enfrentamientos de fuerzas federales con huachicoleros en el municipio de Villagrán, los hechos delictivos se dispersaron a los municipios vecinos como San Miguel de Allende, que está a una hora de la comunidad de Santa Rosa de Lima.

"Pasa una especie de efecto cucaracha y se empieza a desplegar la delincuencia por los municipios, en Comonfort empieza a haber ataques, confrontaciones, ejecuciones, cierres y bloqueos muy seguido, y ese efecto se extiende hasta San Miguel de Allende.

"En diciembre hubo robos a camionetas turísticas, entonces el empresariado se preocupa porque al turista extranjero lo están atacando en retenes falsos; el problema está cuando los delincuentes se instalan en San Miguel y empieza el tema de robo a casa habitación, te quitan el coche, se empiezan a robar demasiadas motocicletas para cometer ilícitos y comienzan los asesinatos", declaró Ana Luz Solís.

La seguridad pública del municipio está a cargo del general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, quien es reconocido porque persiguió a Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", en Sinaloa, sin embargo, al igual que el alcalde, nunca se ha pronunciado ni ha ofrecido una declaración por el tema de seguridad.

La reportera Antonieta Herrera Rubio declaró que en el mes pasado, la violencia recrudeció en San Miguel de Allende, el cual es considerado uno de los principales destinos turísticos de México, que en el primer semestre del 2019 recibió a 267 mil 242 turistas y al año aporta a Guanajuato alrededor de mil 800 millones de pesos.

Relató que el pasado 7 de julio (fecha que coincide con el aniversario del nombramiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad), sujetos armados atacaron a un individuo en un puesto de tacos; el agredido respondió a la balacera y en el fuego cruzado dos jóvenes de 14 y 20 años murieron, dos mujeres más y un niño resultaron heridos.

"Era la familia Huerta, ellos estaban ahí comiendo tacos y en el ataque matan a Jimena de 14 años, a su mamá le disparan en una mano, a su hermana en las rodillas y a un niño le disparan. Otra chica de 20 años que se llamaba Elena murió al instante.

"Luego de eso hubo manifestaciones de la población, pues la respuesta del alcalde de que eran ajustes de cuenta ya no cabía", comentó Herrera Rubio.

Apuntó que, además, el martes 23 de julio, policías municipales atendieron un reporte de robo, a las 13:00 horas, en la Avenida Independencia, cerca del mercado de San Juan de Dios que está a dos cuadras del centro, y al llegar al sitio, presuntos delincuentes los recibieron a balazos, matando a dos elementos; dos policías más persiguieron y detuvieron a tres agresores.

Al día siguiente, el miércoles 24, se realizó un homenaje a los elementos caídos y en el evento los policías de San Miguel de Allende expresaron a medios de comunicación que no querían continuar con sus labores si no cambiaban la estrategia de seguridad.

También realizaron un pliego petitorio donde pedían la destitución del general Rolando Eddy, que los dejaran ir al baño en sus turnos y que respeten sus horarios.

Al difundirse la nota, el alcalde Luis Alberto Villagrán García desacreditó en un programa de radio a los medios de comunicación que la replicaron y aseguró que eran falsas las molestias de los policías. En respuesta, los elementos convocaron a la manifestación donde fueron agredidas las reporteras.

El domingo 28 y lunes 29 se manifestaron otra vez frente a la Dirección de Seguridad Publica, sin embargo, mandos superiores los intimidaron e incluso comenzaron a despedir a quien participaba en las protestas para exigir un cambio en la estrategia de seguridad.

"No sé si presentaron su denuncia o los hicieron renunciar pero, irónicamente, a los que corrieron fueron a los que detuvieron a los asesinos de sus compañeros, así tratan a sus héroes. Luego los de tránsito se colocaron un moño rojo con blanco en el uniforme y por haberse colocado eso, también a ellos los despidieron", dijo.

Policías han denunciado más represalias por manifestarse, como que los dejan salir horas después de que concluyó su turno, sobre todo en casos donde los elementos viven en comunidades a las afueras del municipio, en que el transporte público se suspende a las 18:00 horas.

Las periodistas María Antonieta Herrera Rubio y Ana Luz Solís presentaron una denuncia por la agresión del alcalde ante la Fiscalía General del Estado, la cual fue ratificada por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, no obstante temen que también haya represalias en su contra.

"Puse mi denuncia porque tengo miedo, el hecho de que el alcalde se haya atrevido a quitarme mi herramienta de trabajo es grave, anteriormente ya ha hecho publico que no esta de acuerdo con las notas que realiza el Sol del Bajío, hay desacreditación que yo he tolerado y me he quedado callada, pero esta vez no", compartió Herrera Rubio.