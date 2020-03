Vivir con TOC en tiempos de Covid-19: tengo heridas de tanta limpieza

En sexto de primaria, Víctor comenzó a preocuparse de manera excesiva de que su ropa y sus tenis no tuvieran ni una sola mancha, cuando esto pasaba pedía permiso a sus profesores para salir del salón e inmediatamente ir a limpiarlos. "Eso me provocaba ansiedad y angustia", contó el joven de ahora 27 años, pero ver la suciedad también le generaba síntomas físicos como sudoración de manos y tics en el ojo.

Cuando entró a la secundaria comenzó a revisar varias veces que su casa estuviera cerrada y que el gas no estuviera abierto. También empezó a ordenar y a limpiar "de una forma exagerada", pero sus obsesiones se incrementaron en el primer semestre de la universidad, sobre todo cuando veía que alguien iba al baño y no se lavaba las manos o si notaba que alguien que estaba enfermo estornudaba cerca de él.

"No puede ser, me tocó y me tengo que lavar. Me voy a contagiar [era uno de sus pensamientos frecuentes], no sé cómo describirlo porque me pasaban muchas cosas por la cabeza", narra el estudiante de ingeniería, quien actualmente está en tratamiento psicológico y psiquiátrico tras ser diagnosticado desde hace cinco años con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

Los medicamentos que toma le ayudan a mitigar la ansiedad y las obsesiones, pero la llegada del Covid-19 a México vino a cambiarle completamente el panorama. Ahora tiene la sensación de que en cualquier momento se va a contagiar del virus, incluso ya perdió la cuenta de la cantidad de veces que se lava las manos.

"Mis dedos ya tienen heridas de lo mismo, de la limpieza".

Parte de su temor actual deviene de que él y su papá se contagiaron de Influenza AH1N1 en el 2009. También le inquietó acudir al supermercado y ver que las personas estornudan o tosen sin cubrirse la boca y que no guardan la distancia recomendada por las autoridades mientras se encuentran en la fila.

Víctor explicó que espera que las personas sepan: "No estamos locos, el TOC es un trastorno que le puede dar a cualquier persona desde niños hasta ancianos, simplemente es una enfermedad que provoca pensamientos que en ocasiones no se pueden controlar".

¿Qué es el Trastorno Obsesivo Compulsivo?

El Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) se caracteriza por la presencia de obsesiones y/o compulsiones, las primeras se definen por pensamientos, impulsos o incluso imágenes recurrentes que se experimentan como intrusas o no deseadas, y que generan en la mayoría de las personas ansiedad o malestar importante, indica

el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 5) de la American Psychiatric Association.

"El sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes, o neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto (es decir, realizando una compulsión)", añade el documento.

Respecto a las compulsiones indica que éstas se definen como comportamientos dentro de los cuales se puede encontrar el lavarse las manos, ordenar, comprobar cosas o actos mentales tales como rezar o contar, los cuales los sujetos realizan de manera repetitiva como respuesta a una obsesión.

En México se diagnosticaron un total de 11 mil 869 personas con TOC de 2012 a junio de 2019 en el ISSSTE, de acuerdo con una solicitud de transparencia realizada por este diario. Por otra parte, el IMSS no cuenta con el número de diagnósticos, pero otorgó el número de consultas en especialidades por Trastorno Obsesivo Compulsivo que es de 51 mil 288 del año 2012 al 2018.

El psiquiatra e investigador en psicobiología, Alfonso Martín del Campo Laurents, señaló que el TOC es un padecimiento que tiene una gran parte de la población, pero no se puede hablar de un porcentaje exacto como en otras enfermedades, porque existen fluctuaciones y diferentes diagnósticos que enmascaran el TOC.

"Aproximadamente alrededor de un 10% de la población puede padecer un trastorno obsesivo compulsivo en alguno de sus tipos y en algunas de sus severidades", explicó el especialista. También añadió que el temor y la preocupación por el Covid-19 van a aumentar en estas personas, un poco más que en otras, aunado a que saldrán nuevos casos de TOC de gente que no han sido diagnosticados adecuadamente.

Las obsesiones o compulsiones requieren de mucho tiempo, por ejemplo ocupan más de una hora, y causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, explica el texto del DSM 5 sobre el TOC.

Redes de apoyo durante la pandemia

En un grupo de más de 8 mil personas con TOC y otros trastornos mentales en Facebook, los usuarios narran en diversas publicaciones y comentarios sus miedos, pero también se piden consejos ante el encierro por el Covid-19.

Una persona compartió que su ansiedad y las obsesiones de limpieza se han incrementando, pero intenta mantenerse ocupada para no dar pie a este tipo de pensamientos.

Alguien más indicó "mi Toc de limpieza se me disparó, al hacer la comida siento las bacterias y los virus en mis manos"; otro más señaló que trabaja en una institución de salud y que se encuentra manejándolo bien.

También hay quien pide recomendaciones musicales para relajarse ante la cuarentena, pero también hay quien expresa su miedo porque no podrá acudir a terapia por la suspensión de actividades.

"No se pretende que el grupo sea la cura para los demás, al contrario, se recomienda no autodiagnosticarse ni que tampoco se automediquen. El fin del grupo es para apoyo, compañía, entendimiento y empatía, encontrar lo que no encontramos fuera", contó en entrevista Luz Luque, creadora y administradora del grupo.

"Todos los trastornos [mentales] están invisibles, pero el TOC es el que está más distorsionado ante la sociedad, o sea, se cree que el TOC nada más se trata de limpieza cuando en realidad el trastorno obsesivo compulsivo va más allá de ser limpio, va más allá de ser ordenado, va más allá de querer la perfección", añadió la joven.