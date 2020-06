Vocación humanista de la CEAV se pervirtió, acusa Mara Gómez

La vocación humanista con la que fue creada la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se pervirtió y se convirtió en un negocio de abogados particulares, manifestó en su carta de renuncia la extitular Mara Gómez Pérez.

En su misiva, dirigida a la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión Permanente, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez Pérez advirtió que nadie se ocupó de consolidar dicha institución, fundamental para el Estado mexicano.

No se puede transformar una institución y atender eficazmente las responsabilidades que le competen sin apoyo económico e institucional, aseveró.

Afirmó que como titular de la CEAV encontró resistencias, amenazas, infundios y ataques de quienes quieren seguir lucrando económica y políticamente con el dolor de las víctimas.

Hay quienes no están dispuestos a renunciar a componendas y abusos, subrayó.

"Quienes se aferran a los privilegios que indebidamente han tenido por años, quienes se han empeñado en malinformar al Presidente de la República, a los funcionarios y a la opinión pública, tanto a través de las redes sociales como en los medios de comunicación".

Gómez Pérez señaló que la obligación legal de garantizar, proteger y promover los derechos humanos de las víctimas de la violencia fue remplazada por una fórmula clientelar.

"Centrada en el reparto de recursos económicos, usando el dinero para pagar la falta de verdad y la justicia", apuntó.

En su carta, destacó que la CEAV fue creada para atender a las víctimas de desaparición forzada, tortura, trata y otras violaciones graves a los derechos humanos, que requieren el acompañamiento del Estado mexicano.

Sin embargo, señaló que en un país con altos niveles de impunidad, se pretendió convertir la reparación integral en sinónimo de dinero, repartido de forma discrecional, sin transparencia ni rendición de cuentas.

Mencionó que algunos abogados particulares se acercaron a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos y otras víctimas para litigar contra la CEAV y obtener honorarios millonarios, "de hasta 60% de las compensaciones entregadas".

Resaltó además que la CEAV nació de una forma improvisada y, tras años de existencia, no tiene un solo inmueble propio.

Más de la mitad del personal, añadió, está contratado de manera irregular y prácticamente todos sus servicios básicos para su funcionamiento son contratados a proveedores particulares.

"Esas deficiencias de origen permitem hacer negocio con la institución y son la fuente de su enorme vulnerabilidad institucional".

Gómez expresó su reconocimiento y respeto al presidente López Obrador, a quien deseó que consolide la transformación que se ha propuesto, y logre extirpar del país el cáncer de la corrupción.