Nacional

Volcadura en Apodaca provoca ocho fallecidos

Por El Universal

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
Volcadura en Apodaca provoca ocho fallecidos

Monterrey, NL.- Después de la volcadura de una unidad de la Ruta 611-Pesquería en Apodaca, que dejó el saldo de ocho personas sin vida y decenas de lesionados, el IMSS informó que 33 pacientes fueron dados de alta y al menos uno, permanece en cuidados intensivos.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 27 de la Carretera Miguel Alemán. La primera línea de investigación indicó que el chofer del transporte público con número económico 49, circulaba a exceso de velocidad, con el pavimento mojado y con la capacidad máxima de pasajeros.

Tras perder el control del camión, el conductor identificado como José Manuel Rosaldo Reyes de 44 años, quien también murió en el lugar, habría perdido control de la unidad y se estrelló contra unas barras de contención para posteriormente volcar sobre el pavimento.

El siniestro provocó la muerte de ocho personas, entre ellas cuatro hombres y cuatro mujeres, además de 61 lesionados.

El accidente se reportó en la circulación de Apodaca hacia Pesquería, a donde arribó personal brigadista, de seguridad e investigación pericial.

Las labores de rescate se realizaron con trabajo coordinado entre Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

