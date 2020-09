Volkswagen se expresa en contra del odio tras imágenes de nazis

Luego de la polémica generada por la difusión de la fotografía de una concesionaria de autos ubicada en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, en donde se aprecia una imagen asociada al nazismo, Volkswagen respondió que éstas "no corresponden a nuestra imagen corporativa ni a la de los distribuidores", por lo que, dijo, tomarán acciones al respecto.

Una usuaria de nombre Fernanda Martínez publicó en su cuenta de Twitter que la sucursal de Volkswagen tenía dentro de sus instalaciones una fotografía en la cual se aprecian símbolos nazis, lo que generó diversas reacciones entre los internautas.

En respuesta, Volkswagen México señaló que dichas imágenes "no corresponden a nuestra imagen corporativa ni a la de los distribuidores. Tomaremos acciones".

En su cuenta de Twitter la marca de origen alemán señaló que además tiene una historia "de la cual hemos aprendido. Valoramos el respeto, equidad, inclusión y libertad y nos expresamos en contra de manifestaciones de odio y discriminación".

La difusión del tuit de la usuaria, quien en su perfil se describe como "periodista, escritora, digitalera y experta en tecnología. Me reconstruí y hoy soy feliz. Directora de Comunicación Externa en AT&T" generó diversas reacciones tanto a favor como en contra.

Algunos usuarios de la red social señalaron que el nazismo es parte de la historia de la marca, ya que tuvo su apogeo durante la Segunda Guerra Mundial, y otros más señalaron que es una vergüenza tener estas imágenes dentro de las oficinas por ser una apología antisemita y racista.