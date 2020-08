"Volvería a saludar a la mamá de El Chapo"

Ciudad de México.- Luego de que el lunes el exmandatario Felipe Calderón criticara que el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó a María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y de que haya liberado a Ovidio Guzmán López, hijo del capo, el titular del Ejecutivo federal señaló que volvería a saludar a la mamá del narcotraficante y asumió la liberación de Guzmán López, porque aseguró que estaban en riesgo la vida de cientos de personas.

En conferencia de prensa, el mandatario pidió a Felipe Calderón Hinojosa que dé a conocer todo lo que sabe de Genaro García Luna, quien fue su secretario de Seguridad Pública y hoy detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

El lunes, en entrevista con Radiofórmula el expresidente Felipe Calderón rechazó "categóricamente" que su gobierno haya sido un "narcoestado", en respuesta a los dichos de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Me podrán criticar muchas cosas, habrá quien incluso esté de acuerdo en desacuerdo con esa actitud y estrategia, pero yo no soy el Presidente que anda saludando a la mamá del ´Chapo´ (Guzmán), no liberé a ningún criminal en ninguna circunstancia, ni a los hijos del ´Chapo´ ni a los sobrinos", reiteró Calderón.