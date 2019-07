Votaron más mujeres que hombres en elecciones 2018: INE

Las mujeres son las grandes electoras de país, pues fueron votantes femeninas las que más acudieron a las urnas en 2018, es más, en ninguno de los 300 distritos electorales federales los hombres votaron más que las mujeres. Así se desprende del Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018, que arrojó que la participación ciudadana fue de 62.3% del electorado.

De éste votaron 66.2 % de las mujeres y 58.1 % de los hombres inscritos en la Lista Nominal de Electores (LNE), es decir, las ciudadanas votan 8 % más que los varones.

Además de ser mujeres las que más votan, son las de las zonas rurales. "Los grupos de 50-54 años y 55-59 en mujeres, son los que logran los más altos niveles asistencia a las urnas en las secciones no urbanas, pero además también podrían considerarse incluso los grupos de 45-49 y 60-64, pues prácticamente se encuentran en 75% de participación", según el reporte.

Respecto a los ciudadanos que no votaron, es decir 37.7% de los que están en LNE, 20.2% fueron hombres y 17.5% mujeres, con una diferencia de casi 3% entre ambos géneros.

Esas cifras son consistentes en todos los rangos de edad, desde los 18 hasta los 64 años. Los datos fueron presentados en sesión de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), que presidente el consejero Jaime Rivera.

Entre otros datos, se volvió a encontrar, como en pasado estudios del INE –que en esta materia datan de 2003- que los jóvenes de 18 años son los que más votan, pero los ciudadanos dejan de hacerlo alrededor de los 25 a 29 años, y nuevamente regresan a las urnas de los 65 años 69 años.

Por esta razón los representantes del PT y del PAN, pidieron al INE reforzar sus tareas de educación cívica y capacitación electoral para volver a llamar a las urnas a los ciudadanos, y que no asistan sólo jóvenes por la novedad de ser la primera vez que emiten su sufragio.

Esto porque de nueva cuenta en 2018 los jóvenes de 18 años superaron la media nacional al participar el 64.7%, aunque disminuyó entre los de 19 hasta los 34 años, que junto con los de 80 o más, fueron el grupo con mayor abstención.

De acuerdo a las estadísticas de la LNE, los grupos de edades jóvenes y jóvenes-adultos entre los 19 y 34 años, en conjunto concentran más de 33 por ciento de la Lista Nominal, equivalente a 29.7 millones del electorado, de los cuales votaron poco más de 16 millones.

Los niveles más altos de participación se ubican en el electorado con rangos de edad de 60 a 74 años, con la participación de más de 72% de sus integrantes, no obstante, la población total de estos tres grupos de edad equivale apenas a 14% de la Lista Nominal, lo que significaría 9 millones de votantes de los poco más de 89 millones inscritos.