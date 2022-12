Voy a ejercer la libertad de expresión al costo que sea, afirma Loret de Mola

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- "Ya me llegó la demanda de Pío López Obrador, que quiere que yo le pague una lana, imagínese, el príncipe del Cash, porque ya sabe que El Rey del Cash es el Presidente", comentó Carlos Loret de Mola en su programa "Así las Cosas" en W Radio, luego de que sus colaboradores expresaran su solidaridad. "Seguro seguirá más fuerte, pero nosotros seguiremos trabajando", externó Areli Paz.

El periodista Loret de Mola anunció que ya están trabajando sus abogados en la demanda que puso Pío López Obrador por el video publicado en Latinus en agosto del presente año, en donde se observa que recibe dinero de manera clandestina.

Loret de Mola dio a conocer este hecho a través de su columna, en donde describe las seis peticiones de la demanda: una declaratoria judicial, declaración del daño moral, pago de indemnización, pago del daño punitivo, publicación de la sentencia condenatoria en todos los medios y el pago de los gastos del juicio.

"Es un ataque a la libertad de expresión, es un intento de intimidación y coerción, como cuántos llevo en este sexenio y aquí seguimos. Voy a ejercer la libertad de expresión al costo que sea"; sentenció el columnista.

"Me persiguen a mí el que reveló el escándalo, se imaginan el descaro hasta donde ha llegado" En su programa mostró preocupación por la falta de persecución hacia los hermanos del presidente, quienes supuestamente le entregarían ese dinero al mandatario.

"Al tiranuelo de Palacio Nacional, le digo que hay mucha sociedad para tan poco Presidente, que hay mucha ciudadanía para tan poco Presidente y que aunque quiera acabar con la democracia mexicana no va a ser tan fácil", finalizó comentando los avances en la discusión en Cámara de Diputados sobre el Plan B de la reforma electoral.