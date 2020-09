Voy a ver qué palabra uso ahora para llamar a los conservadores: AMLO

En su conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que buscará otro término para referirse a los "conservadores". Ante la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de suspender las mañaneras en Hidalgo y Chihuahua, estados donde habrá elecciones, el Presidente dijo que el órgano electoral "ya no quiere que yo diga conservadores".

"Voy a ver qué concepto, qué término, qué palabra utilizo ahora. No les gusta 'mafia del poder', está muy fuerte 'oligarquía'. Es también fuerte decir 'derecha', además que no se entiende mucho", expresó López Obrdaor.

"Desde el punto de vista conceptual, lo más apegado a la oposición que tenemos, es el conservadurismo. Son realmente conservadores, quieren mantener el status quo, quieren conservar privilegios", agregó.



Gobierno respetuoso de las libertades

El Presidente descartó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) vaya a hacer uso de cámaras de fotografía y video, así como celulares para recabar información sobre los contribuyentes durante visitas domiciliarias que haga personal de ese organismo, como se propone en la miscelánea fiscal para el 2021, pues aseguró que en su gobierno ya se acabó con el espionaje. Señaló que su gobierno es respetuoso de las libertades y no permitirá ninguna actividad ilegal.

"Si existe esto en la miscelánea fiscal se tiene que aclarar cuál es el propósito (porque) no hace falta espiar en las casas si nada más es cosa de estar pendientes para que los privilegiados, los que tenían agarradas e influencias que no pagaban impuestos.

"Hay toda una pirámide, hay la pirámide población y en la base desgraciadamente están los pobres, que son millones me refiero a la composición población en México y hasta mero arriba, en la cúpula están los que tienen más ingresos. Sucedió que los de arriba de la pirámide no pagaban impuestos", señaló.

En la propuesta de la miscelánea fiscal para el próximo año, se busca reformar el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación (CFF) para que quede de la siguiente manera: "También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados".