"Voy por delante en esta 'cristiada'... la Virgen se cayó porque hablaba de Morena", dice Gilberto Lozano

Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa), justificó que cuando grababa un video, una imagen de la Virgen de Guadalupe cayó porque exactamente comenzó a hablar "de un partido político" que lleva por nombre "Morena", en referencia a la guadalupana, "que representa un símbolo para el mundo de los mexicanos".

Lozano refirió que la caída, "sin ninguna razón", de la imagen religiosa es una "señal enviada".

"La señal enviada al caerse la Virgen sin ninguna razón, ocurrió exactamente cuando me queje DE QUE UN PARTIDO POLÍTICO USE SU NOMBRE", declaró Lozano.

En su video, criticaba al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y hacía un llamado a un maratón por la Virgen de Guadalupe.

"Me duele , disculpen lo que pasó", declaró Lozano cuando recogió la imagen de la Virgen.

"Yo voy por delante en esta cristiada, porque basta que los católicos nos sometamos a que sigan golpeando a nuestros líderes espirituales. Basta de que nos sigan humillando, basta de que sigan usando el nombre de nuestra reina madre. ¡Basta, basta ya!", expresó Gilberto Lozano.