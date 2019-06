Vuelca pipa frente a planta de Pemex en Sinaloa

La volcadura de una pipa cargada con gasolina, frente a la planta de Petróleos Mexicanos, en esta ciudad motivó el desalojo de tres mil 130 personas de sus viviendas, escuelas y negocios en un radio de 500 metros a la redonda como medida preventiva, pese a que no se tuvo derrame.

Un reporte inicial, estableció que por descuido del operador del carro-tanque, con casi veinte mil litros de gasolina, la unidad se volcó sobre su costado derecho, al salirse del pavimento y caer en un desnivel de aguas pluviales, en la colonia Pemex, al sur-poniente de la ciudad.

En el lugar del accidente, se tendió un cordón de seguridad y se ordenó evacuar de sus hogares, escuelas y negocios, a todas las personas que se localizan dentro de un radio de 500 metros, como medida preventiva.

Los cuerpos de auxilio, como Bomberos, Protección Civil, se sumaron a las cuadrillas de contingencia de Petróleos Mexicanos que revisaron la estructura del tanque de almacenamiento de gasolina, en el que no se observó fugas.

El coordinador de Emergencias del Instituto de Protección Civil del Estado, Julio Leyva comentó que los trabajos de vaciado de gasolina y transferencia a otra pipa, se complicó por los problemas que se generaron por padres de familia que llegaron en vehículos por sus hijos.

Pese a que se les comunicó que estos se encontraban en resguardo alejados del lugar, puesto que se les pidió abandonar las aulas, estos, fueron por ellos, para llevarlos de retorno a sus hogares, lo que generó un caos vial en esa zona.

Subrayó que pese a que no se tuvo derrame de combustible por este accidente, los cuerpos de auxilio, dotados de espumas y otras sustancias, se mantuvieron alerta, junto con el personal de bomberos.