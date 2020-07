Vuelve a sorprender oso en NL, ahora cierra paso a mujer

El oso que la semana pasada fue observado cuando "abrazó" a una joven en un camino del Parque Ecológico Chipinque, ahora fue grabado cuando siguió a una mujer y le cerró el paso, en una calle de la zona residencial aledaña al mencionado sitio recreativo que forma parte de la Sierra Madre Oriental.

Las autoridades de Parques y Vida Silvestre del gobierno de Nuevo León, en coordinación con la administración del Parque Ecológico Chipinque, han colocado trampas para tratar de capturar al mencionado animal para buscar un adecuado manejo del mismo, por considerar que ya representa un riesgo para los visitantes del parque.

En el video que captó el más reciente encuentro del oso con seres humanos, se observa que el animal fue siguiendo y olisqueando a una mujer mientras ella caminaba lentamente por la calle, para ponerse fuera de su alcance.

Sin embargo, hay un momento que el animal con sus patas delanteras sujeta a la mujer de una de las piernas, obligándola a detenerse, mientras un hombre le pide guardar la calma y no moverse. Al final el encuentro no pasó a mayores.

Un informante de Parques y Vida Silvestre señaló que el oso captado en este nuevo video es el mismo que en días pasados sorprendió a un grupo de visitantes al Parque Ecológico Chipinque, pues el animal ya ha tenido varios encuentros con la gente que acude a caminar o practicar deporta a dicha zona montañosa.

Por lo anterior, se han colocado trampas para tratar de capturarlo y trasladarlo a otro sitio, como podría ser un zoológico, pues debido a que el plantígrado ya no tiene miedo de acercarse a los humanos, podría presentarse una situación de riesgo.

A raíz del primer incidente, el equipo del Parque Ecológico Chipinque dijo estar colaborando con Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, "para la captura del oso en cuestión y su adecuado manejo".

Señalaron los administradores del parque "este tipo de acercamiento por parte del oso negro a la visitante, es una conducta anormal provocada por el ser humano".

Expuso que la interacción mostrada en el video que se viralizó la semana pasada "debió haberse evitado" pues lo indicado es alejarse al detectar la presencia de un oso y no acercarse. Pero en este caso, incluso la joven buscó tomarse una foto con el animal.

Dado lo anterior, "Chipinque tomará medidas estrictas ante los visitantes que pongan en riesgo su vida y/o la de la fauna", expusieron los administradores del parque y recordaron que Chipinque es un área natural protegida, hogar de flora y fauna silvestre, por lo que el avistamiento de mamíferos no es inusual, "y es responsabilidad del visitante mantenerse alerta durante su visita, evitar acercarse y reportar la presencia de un oso a nuestros guardaparques".