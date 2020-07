Vuelven municipios de Quintana Roo a semáforo rojo por alza contagios

Ante la velocidad de contagios de coronavirus Covid-19 y con la ocupación hospitalaria comprometida casi al 100% en Chetumal, capital de Quintana Roo, la zona sur regresará al color rojo en el Semáforo Epidemiológico Regional, a partir del 13 y hasta el 19 de julio, lo cual no implica el confinamiento total, sino una reducción en aforos y actividades permitidas.

El gobernador, Carlos Joaquín González, informó de la determinación, que va acompañada con drásticas medidas para restringir la movilidad en la ciudad, mediante el cierre de avenidas y la colocación de filtros sanitarios para medir la temperatura a las personas.

Las restricciones incluyen la instauración del uso obligatorio del cubrebocas y otra serie de medidas de seguridad sanitaria de inmediata ejecución que, de no acatarse, de impedirse o ante las cuales se muestre rebeldía, podrían derivar en multas y hasta prisión administrativa durante 36 horas, conforme al acuerdo firmado por el mandatario estatal, ya publicado en el Periódico Oficial del estado y cuya vigencia vence el 31 de julio.

Los municipios que conforman el sur de la entidad y que vuelven al color rojo son Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

La zona norte, en donde se ubican Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum e Isla Mujeres, se mantienen "con las garras" en naranja, dijo este viernes el vocero de la estrategia de reactivación económica, Carlos Orvañanos.

"Estamos al filo del naranja", expresó, al señalar que, si la población relaja aún más las medidas de higiene, desinfección y distanciamiento social, en semanas el Semáforo podría regresar al rojo.

Sin embargo, el funcionario subrayó que lo ocurrido en el sur, es una advertencia para la zona norte, que no debe bajar la guardia, pues al menos dos municipios -Isla Mujeres y Cozumel- se encuentran entre los focos en donde los casos van creciendo o la capacidad hospitalaria va disminuyendo.

Volver al color rojo "no es un escenario deseado" -dijo- tampoco implica "confinamiento total", aclaró, al enlistar las actividades que se pueden realizar estando en ese color.

Están permitidas las actividades de Seguridad Pública, procuración e impartición de justicia; actividades legislativas, hospitales y servicios médicos, comercio al por menor de alimentos; bancos e instituciones financieras.

También pesca, agricultura, construcción, almacenamiento, lavanderías, minería, purificadoras de agua; apertura al 30 por ciento de manufactura; al 25 por ciento de servicios administrativos, profesionales, científicos y técnicos; consultoría y asesoría.

Al 15 por ciento pueden abrir hoteles, restaurantes, sitios históricos, parques temáticos, campos de golf y servicios turísticos, inmobiliarias, venta de enseres y computadoras.

Y queda prohibida la apertura de escuelas, servicios religiosos, playas y parques públicos, teatros, cines, centros comerciales, tiendas departamentales; bares, centros nocturnos, discotecas, centros de espectáculos, cervecerías, billares, boliches, peluquerías, salones de belleza y gimnasios.

De acuerdo con la Secretaría Estatal de Salud (SESA), la velocidad de crecimiento de casos de Covid-19, durante los últimos 14 días, por fecha de inicio de síntomas, es de 1.82 para la zona norte y de 4.45.

El estado acumula a hoy, 4 mil 801 casos positivos de coronavirus y 686 defunciones. Se han recuperado dos mil 320 personas y hay 758 casos en estudio.

Cancún sigue encabezando el número de casos, con 2 mil 633 pacientes confirmados y 514 fallecimientos. Su ocupación hospitalaria, oficialmente, es de 36%.

No obstante, el caso con mayor preocupación es el del Othón P. Blanco, con cabecera en Chetumal, que ya llegó a los mil 042 casos y 47 decesos, con una ocupación hospitalaria al 78 por ciento.

Bacalar, aunque solo registra 32 casos, ya tiene una ocupación hospitalaria de 67 por ciento, lo mismo que Felipe Carrillo Puerto, que acumula 69 casos positivos, 11 defunciones y está al 100 por ciento de ocupación hospitalaria.

Para hacer frente a la situación, el ejecutivo estatal anunció que será ampliado el Centro de Salud de Holbox, en el municipio de Lázaro Cárdenas y en Chetumal, el Hospital Oncológico, al que se añadirán más de 50 camas, para llegar a más de 100. También, finalmente, se pondrá en marcha el hospital comunitario de Nicolás Bravo.