W Radio señala en posicionamiento "intimidación" de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Luego de que este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso en su mañanera los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola, la empresa radiofónica W Radio, donde el periodista transmite "Así las Cosas con Loret", se pronunció contra los ataques a la libertad de expresión.

A través de redes sociales, W Radio publicó un pronunciamiento en el que expresó con "profunda preocupación" la revelación hecha por López Obrador de los supuestos ingresos del columnista de EL UNIVERSAL.

"Exhibir datos confidenciales de un ciudadano violenta el derecho a la privacidad consagrado en la Constitución, emplear recursos del Estado y la investidura presidencial en represalia por su trabajo, constituye un acto de intimidación y abuso de poder.

"Es obligación del Estado generar las condiciones indispensables para el ejercicio periodístico, el respeto a la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.

"Se trata de un precedente alarmante, por venir del funcionario de mayor jerarquía del gobierno mexicano, abona al clima de acoso y agresión en medio de la mayor crisis de violencia contra los representantes de la prensa.

"En W Radio hacemos periodismo al margen de presiones, vengan de donde vengan", señaló W Radio.

La radiodifusora puntualizó que su compromiso es con la audiencia.

En su programa de W Radio, Loret de Mola dijo que en su mañanera de este viernes, el presidente López Obrador "fue demasiado lejos en sus ataques porque no ha podido sacudirse del escándalo de las casonas de su hijo en Houston".

"Está enfurecido, está fuera de sí y hoy demostró que quiere usar todo el peso del Estado, todo su inmenso poder para atacar a un periodista. Si las casonas de Houston no fueran mentira, el Presidente no estaría así, pero son verdad y despedazaron su falso discurso de austeridad y corrupción", expresó Loret de Mola.

El columnista de EL UNIVERSAL indicó que el mandatario de México está "peligrosamente dispuesto a todo para silenciar al periodismo crítico".

"Aunque los datos estén erróneos, estén inflados, al presidente le cree mucha gente y lo que ha hecho hoy es ponernos, a mi familia y a mí, a merced de la delincuencia. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué hay de otros periodistas en el momento de la historia en que más colegas están siendo asesinados? (...) ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?

"La historia lo está esperando frotándose las manos, porque lo que vimos hoy cruzó la frontera", declaró el periodista.

Señaló que el presidente López Obrador pidió a la Secretaría de Hacienda que se le investigue, "violando tantas leyes como si nada".

Quiere callarme, debe saber que a sus amenazas responderé con documentos, añadió Loret.

"Voy a seguir haciendo periodismo al costo que sea", señaló.