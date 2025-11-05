logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Minería de sal en Perú: tradiciones andinas en Maras

Fotogalería

Minería de sal en Perú: tradiciones andinas en Maras

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Waldo's asume responsabilidad y apoyo tras incendio en supermercado de Hermosillo

upermercado cubre los gastos funerarios de los 23 fallecidos en incendio

Por EFE

Noviembre 05, 2025 07:41 p.m.
A
Waldos asume responsabilidad y apoyo tras incendio en supermercado de Hermosillo

Ciudad de México, 5 de nov (EFE)-. La cadena de supermercados Waldo's anunció este miércoles que cubrirá los gastos funerarios de los 23 fallecidos en el incendio del pasado sábado de uno de sus locales en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, en el noroeste de México.

En un comunicado, la compañía de supermercados destacó su "compromiso de actuar con responsabilidad, respeto y transparencia" tras el incendio mortal en uno de sus establecimientos, y ha destacado que "desde el primer momento" ha trabajado de manera conjunta con las autoridades de Sonora para "apoyar directamente" a las víctimas.

En este sentido, señaló que, además de pagar los gastos funerarios, se hará cargo de financiar el traslado aéreo a un hospital de Estados Unidos a una de las personas heridas por el incendio y a su acompañante, para que reciba la "mayor atención posible".

Asimismo, aseguró que están apoyando a los familiares con sus casos particulares para cubrir sus "necesidades básicas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, la compañía aseveró que están garantizando la seguridad de todas las instalaciones en todo México, a la vez que están atendiendo los requerimientos de las autoridades de Protección Civil a raíz de la tragedia del pasado fin de semana.

El incendio, que causó 23 muertos y 11 personas heridas, está siendo investigado por las autoridades, quienes no han encontrado ningún indicio de que haya sido provocado de manera intencional.

Según el reporte oficial, el siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas (21:00 GMT) en el establecimiento situado sobre la avenida Dr. Alberto G. Noriega, entre las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros, en Hermosillo, cuando el comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Waldos asume responsabilidad y apoyo tras incendio en supermercado de Hermosillo
Waldos asume responsabilidad y apoyo tras incendio en supermercado de Hermosillo

Waldo's asume responsabilidad y apoyo tras incendio en supermercado de Hermosillo

SLP

EFE

upermercado cubre los gastos funerarios de los 23 fallecidos en incendio

Viuda de alcalde asesinado en Uruapan asume cargo municipal
Viuda de alcalde asesinado en Uruapan asume cargo municipal

Viuda de alcalde asesinado en Uruapan asume cargo municipal

SLP

AP

Grecia Quiroz toma el cargo tras crimen político en Michoacán

La Suprema Corte condena el acoso sufrido por Claudia Sheinbaum
La Suprema Corte condena el acoso sufrido por Claudia Sheinbaum

La Suprema Corte condena el acoso sufrido por Claudia Sheinbaum

SLP

El Universal

La SCJN se suma a la condena por acoso a Claudia Sheinbaum en la CDMX, destacando la gravedad del contacto físico no consentido.

Captan a Adán Augusto viendo noticias deportivas en plena sesión
Captan a Adán Augusto viendo noticias deportivas en plena sesión

Captan a Adán Augusto viendo noticias deportivas en plena sesión

SLP

El Universal

El presidente de la Jucopo, Adán Augusto, fue visto viendo noticias deportivas en el Senado en lugar de atender los trabajos legislativos.