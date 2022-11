Woldenberg llama a decir "no a la destrucción del INE"

A-AA+

El exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, llamó a las y los mexicanos a decir "no a la destrucción del INE" y no a alinear a los órganos a voluntad del gobierno.

Así lo dijo durante su participación en la marcha en defensa del INE, realizada en el Monumento a la Revolución.

"Decimos no a la destrucción del INE, no a la destrucción de los Institutos locales, no a la destrucción de los tribunales locales, no a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno, no al autoritarismo, sí a la democracia, sí a un México democrático", aseveró.

Durante el acto que congregó, según los asistentes, a más de 200 mil personas, José Woldenberg recordó que el órgano electoral es producto de una larga lucha que se prolongó por décadas.

"Dejamos atrás el país de un solo partido, de elecciones no auténticas para abrirle paso a la diversidad política, elecciones libres, democráticas y creíbles. Para ello hubo movilizaciones, luchas, denuncias y muchos acuerdos, se crearon instituciones capaces de ofrecer garantías y equidad", puntualizó.

El exconsejero detalló que de 1988 a 2014, el INE ha sido sujeto de ocho reformas electorales.

"La alternancia constitucional y pacífica ocurrió por primera vez en México gracias a ese proceso democratizador, en casi 200 años de vida independiente, nuestro país no lo había logrado. La titularidad del poder ejecutivo ha cambiado, la han conquistado diferentes partidos, las minorías de ayer son las mayorías de hoy", expresó.

El político reconoció que, si bien, la autoridad actual no nos permite vivir en un "paraíso", si se cuenta con una "germinal democracia" que nos ha permitido la alternancia pacífica.

"El problema es que varías partes de lo que se ha construido, se quiere destruir desde el gobierno", sentenció, al tiempo que las y los asistentes gritaron "El INE NO se toca", "El INE no se toca".

José Woldenberg dijo que la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal, representa una agresión a las instituciones.

"México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno, incapaz de garantizar la jornada electoral en paz, México no puede destruir los conocimientos adquiridos, México no puede centralizar las elecciones", insistió.

El ponente explicó que desde la creación del INE se han desarrollado más de 53 mil cargos de elección popular en el país, desde elecciones a cargo municipales hasta los sufragios para la Presidencia de la, República.

"¿Es posible concentrar ese universo político en una sola institución? Cuestionó, mientras que los asistentes gritaron: "Noooo".

"México no se puede centralizar, no pueden destruirse los tribunales en materia electoral porque son necesarios, México no merece una reforma impulsada por una sola voluntad", indicó.

También exigió no trasladar el padrón electoral a otra institución "porque el INE ha cumplido con esa labor de manera confiable".

Finalmente, aseguró que unas elecciones auténticas, libres y equilibradas, "resultan insustituibles", por lo que pidió que los comicios de 2023 y 2024, cuenten con las mismas garantías que las realizadas en el pasado inmediato; "es decir, elecciones libres, limpias y fiscalizadas"

Exigió a todos los grupos parlamentarios, sin exclusiones, "a que defiendan lo edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro país a elecciones a modo y antidemocráticas".

Al término del mitin, los asistentes entonaron en Himno Nacional, y se comprometieron a realizar tareas de difusión para colocar en casas y vehículos la leyenda "el INE no se toca"; organizar comités de defensa del INE; así como volver a movilizarse el día de una eventual votación de reforma electoral en la Cámara de Diputados.