Xcaret, el paraíso de la Riviera Maya entre balaceras y homicidios

Rodeado de una belleza natural inigualable en la Riviera Maya, Xcaret ha sido noticia también por hechos violentos dentro y alrededor de sus instalaciones, como la muerte de un menor en una atracción acuática, el homicidio de canadienses y balaceras.

Este jueves, un hombre originario de Sinaloa fue asesinado a balazos en un estacionamiento adjunto a la carretera federal Tulum-Playa del Carmen, informó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

"Los hechos ocurrieron en un estacionamiento aislado y adjunto a la carretera Federal Tulum-Playa del Carmen. No se reporta afectación alguna a turistas y se aplican los protocolos de búsqueda del agresor", informó la Fiscalía de Quintana Roo.

Medios locales indicaron que el ataque se registró cerca del parque Xplor, del grupo Xcaret; sin embargo, la Fiscalía precisó que el estacionamiento donde se dieron los hechos no tiene ninguna relación con el parque.

Tras elasesinato del hombre, el parque Xplor, de Grupo Xcaret, aclaró que los hechos ocurridos en un estacionamiento no ocurrieron dentro de sus instalaciones.

El 21 de enero de este año, Grupo Xcaret informó la presencia de un huésped armado dentro de uno de sus hoteles, quien abrió fuego en contra de otras tres personas hospedadas de origen canadiense, y que al parecer se trató "de un evento dirigido y aislado".

"Al parecer se trata de un evento dirigido y aislado y estamos cooperando plenamente con las autoridades para su pronto esclarecimiento. Por el momento, no haremos ningún comentario adicional para no interferir con la investigación de las autoridades", manifestó.

Tras las investigaciones de las autoridades, se informó que el crimen perpetrado el pasado 21 de enero en el hotel Xcaret fue una acción planificada desde Canadá, derivada de un ajuste de cuentas por adeudos entre grupos delincuenciales que operan a nivel transnacional.

También se informó de dos personas, contra quienes se cumplieron órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio y doble homicidio en agravio de tres personas.

Se trata de Christian "N" y Nhu "N", esta última, una mujer canadiense contratada como niñera de tres menores de edad, quienes formaban parte de un grupo de 10 personas hospedadas en el hotel Xcaret, incluida la víctima que era el objetivo del crimen.

La Fiscalía de Quintana Roo relató que Christian "R" forma parte de un grupo delincuencial dedicado a privar de la vida a personas y que a principios de enero de este año se le ordenó viajar a Quintana Roo, junto con dos sujetos para matar a una persona identificada con las iniciales R.J.D.

El gobierno de Quintana Roo informó que la policía montada de Canadá, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se trasladarían al estado para intercambiar información sobre la balacera ocurrida en el Hotel Xcaret.

En abril del año pasado, un "error humano" provocó la muerte de Leonardo, un niño de 13 años que fue succionado por un filtro de agua en uno de los ríos del Parque Xenses, de Xcaret.

De acuerdo con la empresa, "el error humano" se debió al omitir la colocación de una tapadera en el atractivo acuático.

La empresa reiteró que en los más de 30 años dedicados a la operación de parques temáticos y con más de 45 millones de personas disfrutando de sus atractivos, "nunca se había suscitado un acontecimiento de esta naturaleza".

Leonardo viajó con su familia, originaria de Durango, al Caribe Mexicano para celebrar su recuperación luego de haber dado positivo a Covid-19.

Mientras jugaba en el Río Salado, el menor fue succionado por un filtro de agua, lo cual le provocó lesiones graves. Fue trasladado a una clínica particular en donde lograron estabilizarlo, pero al día siguiente murió.