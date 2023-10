Xóchitl entiende a empresas y empresarios: Claudio X. González

Para el sector empresarial la senadora Xóchitl Gálvez, actual coordinadora del Frente Amplio por México, entiende a los empresarios y a las empresas.

Luego de dos horas de reunión entre alrededor de 250 empresarios de cámaras e integrantes del(CCE) y Gálvez, el empresario Claudio X. González Laporte, presidente del consejo de Kimberly-Clark de México, dijo que fue "muy buena recepción, es alguien que entiende de empresas y de empresarios".Añadió que les habló de seguridad, obviamente, nos habló de la gran oportunidad que tiene México y de buscar cómo sumar esfuerzos en vez de polarizar y dividir y tuvo muy buena recepción".Para González Laporte el mensaje principal de Gálvez fue "básicamente de sumar esfuerzos y de no polarizar ni dividir".En respuesta a una pregunta sobre cómo se compara a Gálvez y a la coordinadora de Morena, Claudia Sheinbaum, expuso "las dos son mujeres muy capaces y vamos a ver cómo se va dirimiendo todo lo electoral".El presidente del Consejo de administración de Cultiba, Juan Gallardo Thurlow, dijo que Gálvez fue "entusiasta, participativa, clara y franca, pero todavía no hay propuestas porque no es el momento de las propuestas específicas, y lo está haciendo muy cuidadosa y respetuosamente".Para el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, fue "muy positivo que elque aglutina a 14 organismos empresariales, que además convoque a otros organismos empresariales para tener diálogos con Xóchitl Gálvez, pero también ya estuvo Claudia Sheinbaum, en su momento Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Juan Carlos Romero Hicks, es muy positivo que haya este diálogo y que se compartan las inquietudes del sector".Dijo que las principales preocupaciones que plantearon a Gálvez fueron "la creciente inseguridad que está deteniendo inversiones, la falta de apoyo y se ve en presupuesto, para la educación que es la apuesta a futuro al país, y también la salud".Medina Mora comentó que "el presupuesto para 2024 refleja que no son prioridades (la educación, salud y seguridad), aunque son condiciones que requerimos para que el país salga adelante, cada organismo hizo entrega de sus propuestas, Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) la política industrial, Consejo Nacional Agropecuario (CNA) una para mejor aprovechamiento del agua y el campo.Medina dijo que estuvieron alrededor de 250 empresarios, "fue una buena convocatoria, más o menos números similares (cuando fue la reunión del CCE) con Claudia Sheinbaum".