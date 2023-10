Xóchitl escucha a madres de desaparecidos y desplazados en Zacatecas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- En su visita a Zacatecas, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, se reunió con madres de desaparecidos y ciudadanos desplazados de sus comunidades por la violencia, quienes exigen justicia.

La senadora aseguró que los gobiernos federal y estatal no pueden decir que todo está bien en Zacatecas cuando en diferentes municipios de la entidad la gente sufre violencia todos los días."Yo le pregunto a los zacatecanos ¿De verdad Zacatecas está bien? De verdad, de verdad, y también se lo pregunto a los de Morena, ¿de verdad ustedes están felices que sus hijas salgan de noche? No, es que aquí, independientemente del partido, somos papás, somos padres de familia", dijo en conferencia de prensa.La senadora del PAN lamentó que en Zacatecas los empresarios y las familias tengan miedo de abrir sus negocios o de salir a la calle por las agresiones que padecen."Los comerciantes no recuerdan otro momento tan difícil en la historia de Zacatecas, donde son obligados a cerrar sus negocios. Me decía un distribuidor de una bebida de cervezas que tenían ocho mil clientes y hoy tienen seis mil", comentó.Xóchitl Gálvez consideró que una estrategia de seguridad requiere de inteligencia, corazón, valentía y fuerza, donde lo principal es hacer valer el Estado de derecho.