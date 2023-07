Xóchitl Gálvez alista este martes registro a candidatura presidencial

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL). - La senadora panista, Xóchitl Gálvez, se registrará este martes como aspirante a contender por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

La legisladora tiene programado acudir a la denominada Torre azul, ubicada sobre paseo de la Reforma a las 10:45 horas, para registrarse ante el Comité Organizador del Frente.

Posteriormente, a las 12:00 horas, hará lo propio ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, ubicado en Coyoacán; a las 13:00 horas, irá a la alcaldía Miguel Hidalgo para registrarse ante el CEN del PRD; y en punto de las 14:30 horas hará lo propio ante el CEN del PRI, ubicado en la alcandía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la convocatoria, la senadora del PAN deberá presentar ante el Comité su acta de nacimiento, credencial para votar, currículum vitae, y un texto con su exposición de motivos por los que quiere ser candidata.

Asimismo, deberá entregar su declaración 3 de 3 en materia de transparencia, así como la 3 de 3 en materia de no violencia.

Xóchitl Gálvez no está obligada a presentar carta del PAN en la que se confirme que cumple con las normas partidistas, toda vez que no es militante.

Finalmente, deberá presentar el consentimiento de uso de sus datos y carta en la que manifieste estar conforme con el proceso.