Xóchitl Gálvez descarta retorno de pensión a expresidentes

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL). - La senadora Xóchitl Gálvez descartó que de ganar la Presidencia de la República regresen los seguros de gastos médicos mayores y las pensiones a los expresidentes.

Sin embargo, consideró que cuando deje la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador sí necesitará esa pensión porque nunca ha tenido ingresos propios.

De visita en Chihuahua, la legisladora panista fue cuestionada sobre la petición del expresidente Vicente Fox de que se reinstaure la pensión a los expresidentes de la República.

"Yo realmente creo que es un tema que hay que estudiar (...) pero lo que ya no está para el erario público no puede volver. (...) Y las pensiones a los expresidentes pues yo creo que AMLO sí la necesitaría, porque no sé de qué va a trabajar, nunca le he visto un ingreso.

"En mi caso pues yo no la necesitaría, porque tengo una empresa que está constituida desde hace 31 años y pretendo vivir de mi trabajo como ingeniera el resto de mi vida", explicó.

Indicó que, en el caso de los seguros de gastos médicos, los empleados federales deben pagarlos, pero con apoyo del gobierno para que se abatan sus costos.

"Podrías hacer un paquete de funcionarios a un precio muy competitivo, por ejemplo, mi seguro pago como 130 mil pesos mensuales, que por cierto le he pagado siempre, estando fuera del gobierno porque para mí es muy importante la antigüedad de mi seguro.

"Pero si ese seguro lo contratara en un paquete de 300 mil empleados, a lo mejor podría costar 70 mil pesos, entonces a lo mejor el gobierno podría licitar ese paquete de seguro para todos, pero que lo pagarán los empleados, y lo podría licitar a un precio mucho más competitivo del que hoy pagamos de manera privada", expresó.

Fox pide que Xóchitl Gálvez restablezca la pensión para expresidentes y retire programas sociales: "¡A trabajar huevones!"

Vicente Fox Quesada expresó su confianza en que, de ser elegida como la próxima presidenta de México, Xóchitl Gálvez, aspirante para encabezar el Frente Amplio por México, vuelva a implementar la pensión para expresidentes.

En entrevista con Fernando del Collado, para el programa "Tragaluz", del canal de YouTube de Latinus, el expresidente dijo que ha "batallado económicamente" al no recibir la pensión para exmandatarios, retirada en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al ser cuestionado "De su pensión ¿Cómo va, don Vicente?", Fox Quesada expresó:

"Batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo, la pérdida de la pensión, la pérdida de los talentos y recurso humano y la pérdida de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores".

Planteó que los presidentes y expresidentes deben tener tranquilidad porque "sucede en todo el mundo, no hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal".

No obstante, dijo que López Obrador no necesita de dicha retribución, pues "si él dice que vive sin nada, entonces si la pensión ya la tiene, se hizo justicia así mismo".