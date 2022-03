Xóchitl Gálvez pide comparecencia para explicar cambio de trazo en Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, solicitó la comparecencia inmediata de Rogelio Jiménez Pons, exresponsable del Proyecto del Tren Maya, y de su sucesor Javier May Rodríguez, para que expliquen el cambio del trazo original que derivó en la tala, remoción y trasplante innecesarios de más de 20 mil árboles que se localizaban sobre la carretera federal 307 Cancún-Tulum.

Gálvez, secretaria de la Comisión Anticorrupción, señaló que según el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el proyecto del Tren Maya no contempló en su momento la tala de los árboles que estaban en el camellón de la carretera 307 y menos aún su supuesto rescate y trasplante.

Señaló que el "rescate" de estos árboles se llevó a cabo sin la autorización correspondiente que debe incluirse en una manifestación de impacto ambiental, en su modalidad regional.

La panista apuntó que Rogelio Jiménez Pons, quien se desempeñó como director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y responsable del Proyecto del Tren Maya, debe informar al Senado, entre otras cosas, las razones por las cuales se decidió llevar a cabo la tala de más de 20 mil árboles, sin estar autorizadas esas acciones.

También pidió que se informe qué personas físicas o morales fueron contratadas para llevar a cabo la tala o la remoción y trasplante, entre otras cuestiones.

Dijo que Javier May, actual director del Fonatur y encargado del Proyecto del Tren Maya, deberá proporcionar a cargo de quién estuvo la decisión de que el Proyecto cambiara de trazo y ya no fuera utilizado para esos fines el tramo en el que se llevó a cabo la tala o la supuesta remoción y trasplante de estos árboles.

Además de cuál fue el sustento técnico para adoptar esta decisión; en qué fechas se llevó a cabo la modificación del proyecto ejecutivo, en el caso de que hubiera existido, y qué personas físicas o morales fueron las encargadas de realizar este trabajo técnico.

Finalmente, las estimaciones aprobadas y pagadas por los trabajos de tala o de la supuesta remoción y trasplante.

El proyecto ejecutivo original del Tren Maya y el modificado conforme al cual se decidió el cambio de trazo que implicó la no utilización del tramo en que se llevó a cabo esta tala o remoción y trasplante de los árboles.

Los estudios que sirvieron de base para determinar la modificación del trazo del Proyecto del Tren Maya.

Por su parte, Manuel Añorve, vicecoordinador del PRI, solicitó la comparecencia de la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores; del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, y de Javier May para que expliquen por qué comenzaron las obras de construcción del Tren Maya sin contar con el proyecto ejecutivo ni las manifestaciones de impacto ambiental correspondientes, dando como resultado un daño irreversible a la selva y al ecosistema de ríos y cavernas subterráneas de la Península de Yucatán.