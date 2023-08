Xóchitl Gálvez pone en duda captura masiva de firmas; pide revisarlas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL). - La senadora Xóchitl Gálvez señaló que le parece "raro" que a dos días de que concluya la segunda etapa del proceso interno del Frente Amplio por México, surjan varios aspirantes a la candidatura presidencial afirmando que recabaron las 150 mil firmas para pasar a la próxima etapa.

En conferencia de prensa, desde Culiacán, Sinaloa, dijo que "es como mágico" que en los últimos tres días, sus contrincantes digan que ya tienen los apoyos, motivo por el que exigió al Comité Organizador, que revise la legalidad de cada una de las simpatías.

"Yo solo pediría que el Comité revise la legalidad de cada una de las firmas, porque sí es como mágico lo que pasó en dos tres días... ...o sea, personajes que tienen ya las firmas y que yo no los veo en la calle buscando la firma", declaró.

Gálvez Ruiz, explicó que desde la semana pasada, ante los reclamos de que las firmas no se podían obtener en lugares remotos con poca señal de internet, el Comité autorizó un mecanismo más "relajado", para juntar las firmas.

"A mí me tocó cuando tenías que poner tu cara en el teléfono y luego cuando tenías que mandar la foto de la credencial de elector que se validaba y te mandaban un correo, pero ahora se supone que hay un mecanismo para las zonas alejadas donde no había internet para que pudieran mandar solo la credencial y una fotografía, y creo que se está abusando de ese mecanismo, esa es la impresión que yo tengo, entonces, pedir simplemente que verifiquen que esa firma viene de una zona alejada y que efectivamente esa foto corresponde a la credencial de elector, nada más", indicó.

La legisladora recordó que, en su caso, lleva 18 estados recorridos, pero insistió en que hay quienes no están haciendo trabajo a ras de tierra y ya juntaron sus firmas.

"Le he echado todas las ganas del mundo buscando las firmas y este cambio que hicieron en la plataforma está derivando en una captura masiva de firmas que sí me pareció un poco rara este fin de semana", acusó.

"Siento que empezó a ver como alguien que está juntando firmas para muchos candidatos sin hacer este proceso ciudadano que nosotros sí estamos haciendo, por eso yo le pido a todas las familias que ya me dieron su firma, y que ya son 410 mil las que llevamos, que traten de conseguir una o dos más para poder llegar a la selección el 3 de septiembre con mucha fortaleza", agregó.

Xóchitl Gálvez, aseguró que pese a ello, confía plenamente en este proceso "porque sí fue como muy impresionante cuando hicieron este cambio".

En su gira por Culiacán, la senadora aprovechó para hacer votos "para que les llegue un gobierno de oposición", pues aseguró que "el actual los tiene abandonados".

Dijo que los principales problemas en esa zona del país son el abandono al campo, deficientes servicios de salud, inseguridad, y falta de inversión, por lo que aseguró que un gobierno opositor mejorará la realidad en Culiacán.