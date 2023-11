Xóchitl Gálvez se registra en el PRI como precandidata presidencial

Al grito de "presidenta, presidenta", Xóchitl Gálvez se registró ante la dirigencia nacional del PRI como precandidata a la Presidencia de la República, en un hecho inédito en los 94 años del partido tricolor, que por primera vez tendrá una abandera que no surgió de sus filas y por primera vez también postula a una mujer.

Gálvez, senadora del PAN, solicitó su registró como la primera mujer precandidata a la Presidencia de la República por el Revolucionario Institucional rumbo al 2024, donde llamó a los priistas a "jalar parejo", además que les prometió el triunfo.

Flanqueada por Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, Carolina Viggiano, y otros legisladores, Gálvez se dijo convencida de derrotar al oficialismo y a su candidata, Claudia Sheinbaum.

"Tenemos en nuestras manos la oportunidad para lograrlo. Tengan la seguridad de que no solo vamos a alcanzar (a la morenista Claudia Sheinbaum), sino que vamos a arrasar", expuso en medio de la ola tricolor que la arropó y le gritó a cada momento "¡Presidenta! ¡Presidenta!".

Informó que el próximo 19 de noviembre se hará efectiva su licencia al cargo de senadora para iniciar el 20 de este su precampaña, así como la próxima semana presentará al INE la plataforma electoral del Frente Amplio por México (FAM).

A las llamadas fuerzas vivas del tricolor los exhortó a trabajar calle por calle, de cara a la contienda federal del 2 de junio: "Tenemos que jalar parejo en lo local y en lo nacional". "He conocido a los priistas de la calle, a los priistas de la base, a los priistas de los distintos estados donde he tenido la oportunidad de recorrer, y la verdad ahora entiendo que el PRI es un partido fuerte, porque está basado en su gente, en esas personas que no han perdido la esperanza", dijo.

Por su parte, Alejandro Moreno, expuso: "Aquí tienes querida Xóchitl a un gran ejército de mujeres y hombres de todo el país, los priistas estamos organizados. Estamos estructurados, estamos comprometidos (...) que tengan claro, el PRI va a apoyar con su militancia y con la sociedad".