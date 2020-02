Xóchitl Gálvez sufre accidente en bicicleta sobre Reforma

Esta mañana de miércoles, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz sufrió una caída al trasladarse en su bicicleta, sobre la vía ciclista de Paseo de la Reforma, hacia el Senado de la República, donde participa en el parlamento abierto sobre subcontratación laboral.

Un usuario en Twitter alertó sobre "un posible accidente" que habría sufrido la panista, pero desde la oficina de la senadora, se detalló a EL UNIVERSAL que solo fue una caída y que hasta las nueve de la mañana se encontraba bien, y llegando al Senado.

"Me acaba de avisar un amigo, que subía a Lomas, que la Senadora Xóchitl Gálvez sufrió un serio accidente en el sendero ciclista pasando Calzada Gandhi. ¿Alguien más vio algo o documentó? no contesta el teléfono ni responde aún los mensajes que le envié", escribió el usuario.

Arne aus den Ruthen, ex colaborador de Gálvez Ruiz en la alcaldía de Miguel Hidalgo, aseguró que llegó solo con "un fuerte golpe" al Senado, y su suplente, Laura Ballesteros, explicó que "su bici se abrió con la vibración del sendero", pues ésta es plegable.

"Pero ya la conocen, se levantó, se sacudió y se fue a trabajar", añadió Ballesteros.