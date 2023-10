Xóchitl propone crear Agencia Nacional de Manejo de Emergencias

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- En conmemoración de los sismos del 1985 y del 2017, y en homenaje a sus víctimas, en especial de los niños del Colegio Rébsamen fallecidos hace seis años, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz presentó una iniciativa de ley general de protección civil que contemple la creación de la Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias (AMME), "un órgano autónomo que brinde respuesta ante los desastres naturales".

En su propuesta, la virtual candidata presidencial opositora plantea que la AMME encabece la estrategia nacional para proteger infraestructura crítica, responda a los desastres privilegiando a las personas y coordine con el Ejecutivo federal la reconstrucción de zonas de desastre."Este gobierno desapareció el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y dejó claro que no sabe cómo prevenir y atender situaciones de emergencia. He propuesto la creación de la Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias (AMME) que será un órgano técnico de prevención y manejo de emergencias de manera coordinada y profesional", dijo en tribuna.La legisladora panista prevé que este órgano sea responsable de gestionar de manera honesta, transparente, imparcial y eficiente los recursos asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos, mismos que deberán ser crecientes respecto del año anterior, empezando con una bolsa de 10 mil millones de pesos."Cada 19 de septiembre nos recuerda lo frágiles que somos y lo mucho que debemos trabajar para enfrentar los desastres naturales. En un país como el nuestro, víctima constante de la corrupción y la impunidad, los recursos para auxilio de la gente deben ser vigilados todos los días", recalcó.En su mensaje, Xóchitl Gálvez criticó que eliminar el Fonden, sin sustituirlo por algo mejor, no es válido, pues si bien tenía claroscuros, sus virtudes y ventajas eran mucho mayores a lo que tenemos hoy.Gálvez Ruiz afirmó que también le preocupan los malos manejos de los recursos públicos, "pero la solución no está en dejar sin recursos la reconstrucción de los hogares y los pueblos, ni en abandonar a los damnificados a contentillo de los gobiernos"."No es la primera vez que señala que se le quite dinero al sureste", acusa Rocío Abreu a XóchitlTras la propuesta de Xóchitl Gálvez sobre la creación de una agencia para atención a zonas de desastres, la senadora Rocío Abreu cuestionó su iniciativa exponiendo que "no es la primera vez que señala que se le quite dinero al sureste"."El sureste es el que ha contribuido en todo el país con los fondos (...) es una falta de respeto cada vez que señalan que darle a alguien hay que quitarle al sureste. El sureste lo merece y vamos a seguir levantando la voz por ello", destacó Abreu en su intervención.Ante esto, la legisladora y virtual candidata de la oposición enfatizó que no propuso quitarle el dinero al sureste."Desapareció el Fonden y no han puesto nada en su lugar, lo que me parece increíble es que el Tren Maya iba a costar 120 mil millones y hoy esté costando 450 mil millones", subrayó."A lo que me niego es que las obras de este gobierno se triplique su valor como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas", señaló Gálvez.